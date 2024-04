Angola: Le Gouvernorat de Bengo dispose de 20 milliards pour le PIIM

Caxito (Angola) — La province de Bengo dispose d'environ 20 milliards de Kwanzas pour la mise en oeuvre pluriannuelle du Programme Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM).

C'est ce qu'a informé mercredi, le directeur provincial du Bureau d'études, de planification et de statistiques, Belarmino Alberto de Matos, lorsqu'il présentait le PIIM et le PIDLCP, lors de la première réunion du Conseil provincial de consultation des communautés.

Selon le responsable, ce montant est destiné à des projets d'investissement public (16 mille 700 millions) et à des dépenses de soutien au développement (3,3 milliards).

Il a indiqué que sur les 115 projets approuvés pour la province, 58 sont terminés, 35 sont en cours, 13 sont paralysés et 13 autres n'ont pas encore démarré.

Dans la municipalité d'Ambriz, sur un total de 13 projets, six sont achevés, cinq sont en cours, un est en attente et un n'a pas encore démarré, tandis qu'à Bula Atumba, sur un total de 12 approuvés, sept sont achevés, deux sont en cours, deux sont en attente et un est en attente de démarrage.

Dande en compte sept achevés, six en cours et trois à démarrer, sur 16 approuvés, Dembos également avec 16 projets, huit achevés, deux en cours et six en attente.

Pango Aluquém, qui a bénéficié de 11 projets, n'en compte que quatre achevés et sept en cours, tandis que Nambuangongo en compte 12 achevés et quatre en cours, sur un total de 16 projets.

%

Le Gouvernorat provincial, avec 30 projets sous sa responsabilité, en a réalisé dix, neuf sont en cours, quatre sont en attente et sept n'ont pas encore démarré.

Le Gouvernement central, sur un total de huit projets, en a achevé quatre, trois sont en cours et un n'a pas encore démarré.

Parmi ceux achevés figurent la première phase de l'infrastructure intégrée de Caxito, l'Institut d'enseignement secondaire Kimamuenho, l'Hôpital général de Bengo et la ville-dortoir Teresa Afonso Gomes.

Il est en cours les travaux sur le tronçon Caiengue-Onzo-Muxaluando (Nambuangongo), le centre intégré de la Police Nationale (Dande) et le complexe résidentiel municipal de Dembos.