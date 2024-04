Angola: Les Gouvernorats provinciaux prennent en charge la gestion des terrains infrastructurels

Luanda — La gestion des terrains d'infrastructures et des médiathèques a été transférée ce jeudi, à la supervision des Gouvernorats provinciaux, suite au décret présidentiel n° 22/24, du 8 janvier 2024, qui supprime la Société gestionnaire des Terrains Infrastructurels - EGTI, E.P.

Il s'agit d'actifs situés dans les provinces de Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuanza-Sul, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda-Norte, Moxico, Namibe et Uíge.

La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu au Gouvernement provincial de Luanda, sous la direction du ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, et fait partie du programme du ministère de l'Administration du Territoire (MAT) de déconcentration et de décentralisation administrative.

A l'occasion, Adão de Almeida a déclaré que cet acte s'inscrit dans le cadre de la satisfaction permanente des besoins de la communauté, l'un des principaux objectifs de l'État.

Dans ce contexte, il a mentionné que les administrations locales sont dans de meilleures conditions pour fournir des services aux citoyens, dans une combinaison permanente entre les organes de l'administration centrale et locale.

Le ministre d'État a également indiqué que l'acte de transfert de compétences prépare également les élections locales à l'émergence d'un Gouvernorat local, tout en assurant une plus grande proximité avec les services et en facilitant les demandes de terrains.

Pour que le processus réussisse, le ministre a jugé nécessaire que les Gouvernorats provinciaux disposent d'un personnel capable de mieux travailler que les anciens employés, dans la gestion budgétaire et financière, ainsi que dans la coordination institutionnelle.

A l'occasion, le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio Manuel da Fonseca, a révélé qu'à ce jour, plus de 250 termes de transfert de compétences des ministères aux Gouvernorats provinciaux ont été paraphés, ainsi que plus de trois mille 92 termes entre Gouvernorats provinciaux et les administrations municipales.

"Nous avançons sur la voie du renforcement de la déconcentration administrative, mais aussi de la mise en oeuvre nécessaire au niveau des organismes centraux qui doivent assurer l'assistance dans la prestation de services aux organes locaux", a-t-il indiqué.

Le ministre a appelé les gouverneurs des provinces à être responsables de la gestion des terrains infrastructurels, désormais à leur disposition.

Le gouvernant a lancé le même appel en ce qui concerne les médiathèques, afin que les gouvernorats provinciaux puissent garantir efficacement les services aux citoyens.

Le transfert de compétences a lieu en vertu du décret présidentiel n° 20/18, du 29 janvier, qui approuve le régime général de délimitation et de déconcentration des compétences et de coordination de l'action territoriale de l'administration centrale et de l'administration locale de l'État, combiné avec le décret présidentiel n° 105/19, du 29 mars, qui approuve la Feuille de route pour la réforme de l'État.

Les ministères de l'Administration du Territoire, en tant que coordinateur, des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, des Finances et Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, interviennent dans le processus de transfert de compétences des terrains infrastructurels et des Médiathèques.