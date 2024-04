Afrique: 42e édition du Club Esprit - L'ambassadeur Jessica Davis Ba livre tout son espoir en l'avenir du continent

Le Club Esprit, est une plate-forme de partage d'expérience qui aborde des sujets d'utilités mondiales. L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Ba, était l'invité de la 42e édition du Club Esprit, tenue le 12 avril 2024, à Abidjan-Cocody.

A cette occasion la Speaker du jour, durant une interview menée par le directeur de publication du tabloïde Esprit Magazine, Cheick Yvhane, a partagé sa vision de l'espoir, de l'amour et de la famille.

Devant un parterre d'invités, notamment le ministre ivoirien de la Communication, Amadou Coulibaly, la diplomate américaine a insisté sur l'importance de garder espoir. Elle a appelé le public à cultiver cette qualité qui selon elle, est une vertu fondamentale. « J'ai beaucoup d'espoir en l'avenir de l'Afrique », a-t-elle exprimé son optimisme.

Les qualités d'un bon diplomate n'ont pas aussi échappé à sa critique. « Un bon diplomate doit aimer, écouter, apprendre et être ouvert d'esprit. Il cherche des occasions d'échanges francs. Il est sensible aux problèmes des autres », a-t-elle présenté avant d'aborder la notion de famille qui joue un rôle crucial dans l'évolution de l'individu.

Selon la diplomate, on ne peut dissocier la vie professionnelle de la vie familiale. La dernière citée influence les valeurs, les croyances et les comportements. « Le sens de la famille peut varier d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre. Mais en général, il implique un engagement envers les membres de sa famille et une volonté de prendre soin d'eux. Cela peut se manifester de différentes manières, telles que passer du temps de qualité ensemble, soutenir émotionnellement les autres, prendre soin des besoins matériels et financiers, et participer activement à la vie familiale », a révélé l'ambassadeur Davis Ba.

De la famille aux droits des femmes, un petit pas qu'a franchi Jessica Davis Ba, en invitant les uns et les autres à reconnaître les mérites des femmes chaque jour et non pas seulement pendant le seul mois de mars. « Il est essentiel de promouvoir et de soutenir le leadership féminin pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de combler l'écart entre les sexes et de créer des opportunités égales pour les femmes dans les postes à responsabilité. En outre, les femmes leaders peuvent servir de modèles pour les générations futures, inspirant ainsi d'autres femmes à poursuivre leurs aspirations professionnelles et à se réaliser pleinement », a-t-elle expliqué.

Le Club Esprit a permis aux participants de découvrir Jessica Davis Ba, 42e personnalité à la Une du tabloïd à travers sa carrière riche de plus de 20 ans d'expérience ainsi que sa vie en dehors de la diplomatie.