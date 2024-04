Maroc: ComediaBlanca - De grands noms de l'humour débarquent à Casablanca

Casablanca — La première édition du festival ComediaBlanca, prévue le 17 et 18 mai à Casablanca, promet de rassembler de grands noms de l'humour à la Cathédrale du Sacré-Cœur.

Initié par l'Agence Tendansia, ce festival prévoit deux soirées, une première arabophone et une deuxième dédiée aux amateurs de l'humour francophone.

Ainsi sont annoncée pour la première soirée des talents tels que Bassou Mohammed, Rachid Rafik, et Oussama Ramzi, sans oublier Driss et Mehdi, Zouhair Zair, Ayoub Idri, et Wahiba Bouya, lit-on dans un communiqué des organisateurs.

Pour sa part, la deuxième soirée sera marquée par la présence d'Asmaa EL Arabi, Elena Nagapetyan, Artus, Mimo Lazrak, Redouanne Harjane, et Ilyes Djadel, juste avant son attendu passage à l'Olympia.

En marge des spectacles, un village animé prendra vie à l'entrée de l'Église du Sacré-Coeur. Avec ses food trucks gourmands, ses expositions et son espace de jeux vintage, cet espace invite à la détente et au partage avant et après les spectacles, soulignent les organisateurs.

Par ailleurs pour ce qui est des tarifs des billets, les organisateurs précisent que les prix évoluent, pour la soirée du 17 mai, entre 200 DH pour les tickets Silver, 350 DH (Gold) et 550 DH (Platinum), tandis qu'ils s'élèvent, pour la soirée du 18 mai, à 400 DH pour les tickets Silver, 600 DH (Gold) et 800 DH (Platinum).

Les pass 2 soirées, quant à eux, se situent entre 550 DH (Silver), 900 DH (Gold) et 1300 MAD (Platinum).

Les détenteurs de tickets Platinum bénéficieront d'un accès Fast Track et d'une place de choix, au plus près de la scène pour une expérience immersive, précisent les organisateurs, ajoutant que les billets sont disponibles sur le site www.guichet.com.

Concernant les horaires, l'ouverture des portes du village est prévue le vendredi 17 mai à 17h et de la cathédrale à 20h, avant le grand début du spectacle à 21h.

Pour le samedi 18 mai, l'aventure recommence dès 15h pour le village, avec une soirée qui démarre dès 21h.