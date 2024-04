Madagascar: Cinéma - «Malok'Ila Zeparsa» sous les projecteurs

Le nouvel épisode de «Malok'Ila», Malok'Ila Zeparsa, a été officiellement dévoilé hier à l'Havoria Anosy, prêt à raviver l'ambiance originelle de Malok'Ila, selon les remarques recueillies auprès des fans.

Un film familial. L'attente fiévreuse touche enfin à sa fin alors que l'équipe de Scoop Digital dévoile officiellement, hier à l'Havoria Anosy, le très attendu «Malok'Ila Zeparsa» ou «Malok'Ila 16». Six mois de travail acharné ont abouti à cette oeuvre tant espérée, prête à emporter les spectateurs dans l'univers de «Malok'Ila», avec une promesse de satisfaction inégalée. Faisant suite aux réflexions de milliers de fans, exprimées après le dernier volet de la série «Malok'Ila Le Grand Retour», critiqué pour son abondance de placements de produits, cette nouvelle itération marque un tournant. En ramenant l'essence originelle de «Malok'Ila», l'équipe a opté pour un retour aux sources, régalant ainsi les spectateurs de la nostalgie des débuts.

Les acteurs principaux, tels que Rajao, Raly, Pasitera Rakoto, Razoary, Fetra, entre autres, reprennent leurs rôles emblématiques, tandis que trois nouveaux personnages viennent enrichir le scénario. Parmi eux, Rajao Junior, incarnant un rôle principal, apporte une nouvelle dynamique au récit en tant qu'orphelin courageux, âgé d'environ 12 ans. Son personnage, véritable héritier spirituel de Rajao, allie comédie et intelligence, se plaçant comme l'acolyte idéal du protagoniste. Le film Malok'Ila Zeparsa, tout en introduisant de nouveaux visages, demeure fidèle à l'esprit originel de la série. À travers une narration touchante de la vie quotidienne, des tribulations de l'adolescence et des dynamiques familiales, le film nous transporte dans des décors variés, de Nosy Be à Ankadivoribe, d'Antananarivo à Bongolava.

À la hauteur des attentes

«Cette «Malok'Ila Zeparsa» est une autoproduction, démontrant notre capacité et notre volonté à offrir une production de qualité. Nous avons tiré des leçons sur les retours du dernier «Malok'Ila», et nous avons évolué», souligne Mamitiana Razafimandimby, directeur et fondateur de Scoop Digital.

Bien que certains acteurs emblématiques soient absents, tels que Feno, Bakoly et Landy, ainsi que ceux décédés, comme Ralay et Emmanuel, l'équipe souligne que ce sont les histoires qui priment, et non les acteurs. «Malok'Ila Zeparsa» est à la hauteur des attentes, malgré les changements. «Nous avons suivi l'évolution de ce nouvel épisode. Le tournage a été difficile, surtout lors de nos deux semaines sur une île. Je me souviens d'Emmanuel pendant le tournage à l'église, où il était le protecteur de son église dans «Malok'Ila». De même, Ralay, sur le bateau, répétait toujours «bye bye lesy dada a», partage Jocelyn Christophe Rakotondrafara, alias Pasitera.

Après sa sortie officielle, le film sera projeté à trois reprises dans tout le pays, avec deux soixante-dix projections pour lutter contre le piratage.