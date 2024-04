Algérie: El-Oued - L'UGTA mise sur l'accompagnement et l'encadrement professionnels de la classe ouvrière

EL-OUED — Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Omar Takdjout, a souligné, jeudi à El-Oued, que "la centrale syndicale mise sur l'accompagnement et l'encadrement professionnels de la classe ouvrière".

S'exprimant lors d'une rencontre des travailleurs de l'UGTA tenue à la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi" d'El-Oued, M. Takdjout a affirmé que "La centrale syndicale se trouve face à un enjeu d'accompagnement étudié et d'encadrement professionnel de la classe ouvrière à l'effet de contribuer aux efforts de l'édification".

"L'efficacité de cette organisation syndicale s'appuie sur la contribution à la formation et l'encadrement du travailleur pour sa qualification, dans le cadre d'une stratégie sociale intégrée, à produire des idées", a indiqué M. Takdjout, soutenant que " l'UGTA demeure, en cette conjoncture marquée de mutations régionales et internationales, en quête à la modernisation et dynamisation de ses divers outils susceptibles de lui permettre de se mettre au diapason positif de cette mue", car, a-t-il estimé, "la classe ouvrière et l'épine dorsale des sociétés d'où l'importance de lui conférer une mission efficace dans l'édification socio-économique et politique".

"Il appartient de revoir la méthode de travail de l'union au travers l'ancrage d'un travail syndical, soulignant, "que la véritable militance des travailleurs repose en la création des idées constructives résultantes des conférences intellectuelles et culturelles à même d'éclairer la classe ouvrière sur son environnement interne et externe."

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens qui a plaidé pour "la consécration du dialogue social en milieu du travail, qualifié de moyen efficace pour la stabilité des organismes publics et des institutions administratives, et a rappelé que "l'UGTA fut un partenaire indispensable durant la glorieuse guerre de libération nationale et participant primordial durant l'ère post-indépendance d'édification".

M. Omar Takdjout a, au terme de son intervention, mis en avant que "les travailleurs sont tenus d'exprimer leurs voix lors des échéances électorales, notamment lors des prochaines présidentielles anticipées annoncées par le président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens devrait présider une réunion des unions de wilayas du sud de l'UGTA dédiée aux questions liées au renforcement de la militance syndicale, la dynamisation de la mission de la classe ouvrière par le dialogue social, ont indiqué les organisateurs.