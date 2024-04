Afrique: Belmehdi insiste sur l'importance de s'orienter vers l'Afrique à travers la diplomatie religieuse

TAMANRASSET — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, jeudi à Tamanrasset, l'importance de s'orienter vers le continent africain à travers la diplomatie religieuse.

"L'orientation vers la dimension africaine à travers la diplomatie religieuse revêt une grande importance eu égard aux rapports cultuels liant l'Algérie aux pays africains voisins via le déploiement des zaouïas (confréries) Tidjania, El-Kadiriya et El-Kountiya", a affirmé M. Belmehdi, lors de l'ouverture des travaux d'une conférence de wilaya des imams intitulée "Le message pionnier des imams à l'ère des défis contemporains" qu'abrite la wilaya de Tamanrasset.

"Ce nouveau cap à prendre vers l'Afrique s'est traduit par la formation des imams et hommes de culte des pays africains au niveau des centres de formation relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs , ainsi qu'à travers l'édification et l'encadrement des mosquées dans les pays voisins", a expliqué M. Belmehdi, mettant en exergue la mission dévolue aux imams et leur contribution à la préservation de la sécurité du pays en propageant la science et le savoir, la conscientisation de la société, l'attachement en matière de religion à la modération et le juste milieu, et "la lutte contre les complots orchestrés contre le pays".

Au volet des préoccupations sociales des imams, le ministre a fait savoir que "des instructions ont été données pour les prendre en charge, notamment la question du logement", faisant part, à ce titre, des "louables efforts déployés par l'Etat au service des imams et de l'encadrement religieux de la société, dont la nomination d'un +Moufti+ (jurisconsulte) pour chaque wilaya".

%

Le ministre a qualifié "des plus importants acquis", la promulgation du décret exécutif relatif aux affaires des imams, avant d'affirmer que des démarches sont en cours pour un meilleur développement de secteur des affaires religieuses.

"La décision du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, de décréter le 15 septembre de chaque année Journée nationale de l'Imam a une grande signification dans la mesure ça renvoie à la promotion de la mission de l'Imam dans la préservation de la sécurité intellectuelle de toute invasion et de tout ce qui pourrait nuire à la relation entre les enfants du même pays", a affirmé le ministre.

Le ministre a souligné, par ailleurs, que la wilaya de Tamanrasset constitue un centre de la science et du savoir au regard du legs et des oeuvres des chouyoukh et érudits de la région qui se sont attelés à promouvoir la pensée de la modération et du juste milieu.

M. Belmehdi s'est rendu par la suite à la localité de Tiffert,(100 km sud-ouest de Tamanrasset), pour visiter une école coranique relevant de la zaouïa de "Benmalek El-Foulani", et s'enquérir de l'état des manuscrits de la zaouïa, avant de visiter, dans la localité de Daghmouli, la zaouïa de "Cheikh Hibaoui Moulay Abdallah"

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, poursuivra sa visite de deux jours dans la wilaya de Tamanrasset, par l'inspection, au chef-lieu de la wilaya, d'une série de structures relevant de son département.