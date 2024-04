Algérie: Le programme des zones d'ombre concrétisé dans de brefs délais avec des résultats positifs

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, jeudi, que le programme de projets de développement décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit des zones d'ombre "a été concrétisé dans de brefs délais avec des résultats positifs, notamment en termes d'élimination des disparités en matière de développement".

Répondant à la question d'un député sur les projets de développement destinés aux zones d'ombre, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Merad a assuré que "le programme de projets décidés par le président de la République au profit des zones d'ombre a été intégralement concrétisé dans de brefs délais", précisant que "ces projets ambitieux ont donné lieu à des résultats positifs palpables sur le terrain, notamment en termes d'élimination des disparités en matière de développement".

A une question sur la généralisation du permis de conduire biométrique, le ministre a souligné que le président de la République "suit au quotidien le processus de numérisation", mettant en avant "les mesures prises par son département pour la modernisation de tous les services destinés aux citoyens, dont l'introduction des technologies modernes pour conférer davantage d'efficacité et de transparence aux systèmes de gestion, l'échange d'informations entre les secteurs ministériels et la facilitation de l'accès au registre national de l'Etat civil".

Ces quatre dernières années, "des subventions ont été accordées à toutes les wilayas d'une valeur de plus de 321 milliards de dinars afin de leur permettre d'inscrire des opérations de développement et des projets visant à répondre aux préoccupations des citoyens et à améliorer leurs conditions de vie", a-t-il rappelé.

Répondant à une question sur l'éradication des habitations menaçant ruine dans la commune de Oued Alleug (Blida), le ministre a fait état du "relogement de 169 familles qui vivaient dans ces habitations", ajoutant que son département ministériel avait "mis en oeuvre un plan stratégique visant à éradiquer les habitations anarchiques et menaçant ruine, avec la réhabilitation et la rénovation du vieux bâti et la programmation d'opérations de relogement au profit des citoyens vivant dans des habitations présentant un danger pour eux".