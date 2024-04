Madagascar: Transport taxi-moto tricycle Mahajanga - Les bajajs autorisés à circuler

Après plusieurs mois de bagarre et d'attente, les conducteurs de taxis-moto tricycles (TMT) ou bajajs peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, ils peuvent circuler librement dans les vingt-six fokontany de Mahajanga sans aucune contrainte mais sous réserve de respecter certaines conditions, depuis le 17 avril dernier. Toutefois, l'accès à la zone aéroportuaire à Amborovy leur est strictement interdit.

Ceci, selon l'arrêté municipal du 17 avril dernier, portant exécution de la délibération prise par les membres du conseil municipal lors de la session extraordinaire du 13 au 15 novembre. Mais il a été modifié et complété par certaines dispositions de l'arrêté municipal du 11 mars 2016, portant réglementation du transport des voyageurs par les taxis-moto tricycles (TMT) dans la circonscription de la commune urbaine de Mahajanga.

Compétition

Une demande d'avis du tribunal administratif de Mahajanga a été déposée l'année dernière pour pouvoir parvenir à cette nouvelle disposition. « Un nouveau et quatrième article a été ajouté aux trois autres de cet arrêté du 11 mars 2016. Les TMT sont autorisés à circuler 24h/24 et 7j/7 dans les vingt-six fokontany, sans exception, sous réserve notamment du strict respect des conditions. Le nombre de passagers autorisés est fixé à trois personnes. La vitesse est limitée à 40km/h. Cela doit être affiché obligatoirement à l'arrière du tricycle. Les chauffeurs se permutent toutes les huit heures pour les bajajs travaillant 24h/24. Il est strictement interdit de transporter des bagages de plus de 50kg », a déclaré le président du conseil municipal de Mahajanga, Abdallah Abad Mohamed.

%

Ces tricycles peuvent circuler jusqu'à Amborovy, à la petite plage, à Maroala et jusqu'au grand pavois. Le tarif de course varie selon l'itinéraire. En ville, il est fixé à 1500 ariary, contre 2000 ariary pour les courses à la petite plage à Amborovy et 3000 ariary pour le trajet à Maroala et au grand pavois. Depuis plusieurs années, les TMT sont interdits de circulation vers les plages d'Amborovy durant les week-ends. La concurrence avec les transports publics ou bus est dure depuis l'arrivée de ces bajajs.

Aujourd'hui, cette nouvelle décision renforcera davantage la compétition entre ces moyens de locomotion pour rejoindre les stations balnéaires d'Amborovy.