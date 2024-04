Algérie: Le ministre du Tourisme préside une rencontre préparatoire de la saison estivale de 2024

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a présidé, jeudi à Alger, une rencontre nationale préparatoire de la saison estivale de 2024, lors de laquelle il a souligné la nécessité de tirer profit des expériences des années précédentes à travers la définition des lacunes et la levée des obstacles.

Le ministre a qualifié ce rendez-vous préparatoire de la saison estivale de 2024, de "défis et opportunité pour mettre en avant la destination touristique Algérie", insistant sur l'importance de renforcer "le travail collectif continu pour promouvoir le secteur du Tourisme".

A cet égard, le ministre a indiqué qu'il sera question lors de cette réunion "de prendre une série de mesures pour améliorer la performance et garantir le bien être des estivants", rappelant que la préparation de la saison estivale avait été confiée à une commission nationale multisectorielle, comprenant le secteur du Tourisme, et présidée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

D'autre part, le ministre a appelé tout un chacun à contribuer à faire réussir cette saison "en proposant des initiatives et en œuvrant à parfaire les réalisations, afin de réunir toutes les conditions de bien être aux touristes et aux estivants", relevant que l'année dernière avait connu une affluence remarquable de touristes étrangers de différentes nationalités, ayant enregistré l'entrée de 3,3 millions de touristes étrangers dont 1,1 million d'enfants de la communauté nationale à l'étranger.

Pour augmenter la capacité d'hébergement, le ministre a fait état de l'adoption de plus de 2.200 projets touristiques, dont 500 en cours de réalisation, avec la réception annuelle de 50 à 60 projets d'une capacité d'accueil de 6.000 lits, ce qui atteste que le nombre des structures touristiques augmente de manière encourageante, et contribue au renforcement et à la diversification du parc disponible.

Par ailleurs, les directeurs du Tourisme des différentes wilayas ont relevé "la nécessité de remédier à certaines lacunes" enregistrées lors la dernière saison estivale au niveau de certaines plages, à savoir l'insuffisance de l'éclairage public et de la propreté, ainsi que l'absence de structures commerciales et de moyens de transport.

Il a été question également de mettre l'accent sur la nécessité de prévoir des programmes culturels et de loisirs, outre, l'organisation des foires de l'artisanat pour attirer les touristes et les estivants, tout en soulignant l'impératif d'impliquer tous les acteurs dans la mise en place de plans de promotion et de communication pour améliorer la destination touristique Algérie.