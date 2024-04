Algérie: Inauguration du Centre national de regroupement et préparation des talents et élite sportive de Fouka

TIPASA — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a inauguré, jeudi à Tipasa, le Centre national de regroupement et de préparation des talents et des élites sportifs de Fouka "Frères Soukane", ce grand édifice sportif réalisé aux normes internationales.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration de ce centre, en présence du wali de Tipasa, Aboubakr Esseddik Boucetta, le ministre a qualifié cette structure de "grand édifice sportif réalisé aux normes internationales et d'acquis pour le sport algérien, notamment pour les élites, qui est à même de contribuer à la promotion et au développement du sport".

Il a salué le rôle des autorités locales qui ont consenti "d'énormes efforts" ces dernières années pour parachever ce projet, qui a accusé "un grand retard" dans sa réalisation. Inscrit en 2009, ce projet a été lancé en 2011, selon l'exposé présenté au ministre.

De son côté, le wali de Tipasa a souligné que ce projet "revêt une grande importance", ce qui a incité les autorités locales à l'inscrire "parmi leurs priorités, bénéficiant ainsi d'un suivi quotidien et minutieux pour surmonter tous les obstacles rencontrés".

Par ailleurs, il a fait état de l'inscription du projet d'un pont reliant le centre au stade semi-olympique de Koléa, qui permettra aux équipes en stages au niveau du centre d'utiliser le stade pour leurs préparations.

Le stade de Koléa connait actuellement des travaux d'aménagement pour l'extension de ses gradins de 9.000 à 20.000 places et la réalisation d'une piste à huit (8) couloirs et des terrains de détente. Ce stade sera réceptionné au cours des deux prochains mois, en même temps que le projet du stade semi-olympique de Cherchell, d'une capacité de 10.000 spectateurs.

Inauguré ce jeudi par le ministre, le centre de Fouka dispose d'infrastructures couvrant 17 disciplines sportives collectives et individuelles, d'une piscine olympique et de six (6) salles fédérales. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet national qui prévoit la réalisation de 11 centres de ce type.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la préparation des élites algériennes pour les prochains Jeux olympiques de Paris, le ministre a indiqué que le nombre d'athlètes qualifiés pour cet événement est de 32, tandis que d'autres sont encore en lice pour se qualifier, soulignant que "l'Etat est déterminé à leur apporter tout le soutien et l'assistance nécessaires pour assurer une bonne préparation qui leur permet de réaliser de bons résultats lors de ce rendez-vous sportif mondial".