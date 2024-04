Madagascar: Stade Barea - Progression prometteuse des travaux

Course contre la montre. Le stade Barea Mahamasina est en pleine transformation afin de répondre aux exigences de la FIFA (Fédération internationale de football association) pour accueillir les prochains matchs de l'équipe nationale malgache de football. Ces travaux visent principalement à renforcer la sécurité, conformément aux normes de la FIFA pour les stades homologués. Les chantiers en cours comprennent la mise en place de deux nouveaux portails aux abords du stade, l'un en face du CEG Antanimbarinandriana et l'autre en face de l'École de Médecine de Befelatànana. De plus, huit nouveaux escaliers sont en couars d'installation à l'intérieur du stade pour faciliter l'accès et l'évacuation rapide en cas d'urgence.

Le secrétariat d'État chargé des Nouvelles villes, représentant de l'État dans cette mise aux normes, a fixé un délai jusqu'au 15 mai pour achever ces travaux, avant de faire de nouveau appel aux inspecteurs de la Caf pour obtenir éventuellement l'homologation nécessaire afin d'accueillir les Comores et le Mali en toute sérénité pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Can 2025. «Nous avons débuté les travaux avec zèle et détermination mardi dernier. À ce jour, nous progressons à un rythme soutenu, sans rencontrer de difficultés majeures», a mentionné un responsable du chantier.

«La mise en place des deux nouveaux portails avance bien, il ne reste plus que quelques travaux pour que ceux-ci soient finis et prêts à l'emploi. Quant aux escaliers à l'intérieur du stade, nous avons déjà finalisé deux sur les huit prévus. Je suis confiant quant à notre capacité à respecter le délai imparti, voire à le devancer, si tout continue de se dérouler bien», a-t-il ajouté.