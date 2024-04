Madagascar: Jean-Jacques Rabenirina - Les activités de la Chambre basse continuent

C'est officiel. Jean-Jacques Rabenirina, le membre le plus âgé du bureau permanent de l'Assemblée nationale, devient le président par intérim de la Chambre, et ce, jusqu'à l'arrivée des nouveaux députés issus des législatives prévues le 29 mai. Hier, dans la salle du bureau permanent à Tsimbazaza, Christine Razanamahasoa, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, lui a transmis les pouvoirs à quelques semaines des élections législatives et à la fin du mandat des députés. Le député du district de Betioky Sud aura, selon le règlement intérieur de la Chambre basse, la tâche de conduire les affaires courantes d'une part, et la tenue de la première session ordinaire du Parlement qui doit débuter le 7 mai prochain, d'autre part.

La période de campagne électorale et le jour du vote interviennent au milieu de cette session, ce qui pourrait perturber l'ordre du jour. Néanmoins, le nouveau président par intérim insiste pour dire que les propagandes ne seront en rien des entraves aux affaires courantes de l'Assemblée nationale. Selon lui, la loi précise les attributions du président par intérim et du bureau permanent. La situation actuelle est similaire à ce qui s'est produit l'année dernière lorsque la session a commencé alors que la plupart des députés devaient partir en campagne électorale pour la présidentielle. La session est ouverte mais suspendue jusqu'à la fin du processus électoral. Il est possible que les mêmes dispositions soient prises cette fois-ci. Jean-Jacques Rabenirina explique tout de même que chaque prise de décision se fera après une réunion des membres du bureau permanent.

Durant la cérémonie de passation d'hier, le candidat du Firaisankina au district de Betioky Sud a reçu la bénédiction de Christine Razanamahasoa, qui a également exprimé le souhait qu'il soit réélu dans sa circonscription électorale. La passation s'est déroulée dans une ambiance amicale, en présence de deux membres du bureau permanent dont Mamy Rabenirina, troisième questeur, et Aina Rafenomanantsoa, rapporteur général adjoint, ainsi que le secrétaire général et les inspecteurs généraux de l'Assemblée nationale. En réponse à la bénédiction de l'ancienne présidente, le PAN par intérim souhaite également la réélection de l'élue d'Ambatofinandrahana.

Concernant la collégialité des prises de décision au sein de l'institution de Tsimbazaza, Jean-Jacques Rabenirina explique que ce n'est pas un fait nouveau. «Ce n'est pas au moment où je prends l'intérim que les décisions doivent obligatoirement passer par le bureau permanent, c'est la procédure dictée par la loi», s'exclame-t-il. Par rapport à l'arrêté du 15 avril dernier portant abrogation de la nomination du directeur du protocole de l'Assemblée nationale signé par le vice-président de la Chambre Naivo Raholdina, le président par intérim soutient que les textes qui ne passent pas par le bureau permanent sont réputés nuls et non avenus. Il ne confirme cependant pas la véracité de cet arrêté.