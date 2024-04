Madagascar: Coopération - Nouvel appui de l'UE au monde rural

Poursuivre ce qui a été une réussite. L'Union européenne, UE, vient de débourser 8,150 millions d'euros pour le financement de l'Agriculture et des filières inclusives au centre de Madagascar, où se situe Afafi- Phase 2.

L'Atelier qui a marqué sa mise en oeuvre a eu lieu hier au Carlton. Dans le concret, Afafi-2 équivaut à un coût total estimé de 8 564 343 euros. Il va se déployer dans cinq régions : Analamanga, Itasy, Alaotra-Mangoro, Bongolava et Vakinankaratra, avec 172 communes concernées, et 35 000 ménages ciblés.

« Il s'agit d'une aide aux populations exposées aux incidences de la guerre en Ukraine suivant ses propres objectifs. La poursuite de l'Afafi Centre pour quatre ans atteste que l'UE s'inscrit dans la durée et ne se contente pas d'un programme à échéance mais entend poursuivre ce qui a été entamé », explique Arnaud Brochard, chef de coopération de la délégation de l'UE.

Le bilan de la Phase 1 de l'Afafi prête plutôt à l'optimisme pour la suite. 5 290 ha reboisés, 3 712 000 alevins produits, 103 tonnes de poissons commercialisés, 16 737 certificats fonciers délivrés, 34 infrastructures publiques construites dans le cadre du budget participatif avec les communes (CSB réhabilités, bureau fokontany et site communautaire, pont, école), 34 744 tonnes de charbon vert produites et 53 454 foyers améliorés produits et commercialisés.

L'Afafi Centre se compose de quatre projets : Le Diabe pour le reboisement et la protection de l'environnement, Ampiana pour la pisciculture, Ambioka pour la culture maraîchère et l'aviculture, et Profilait. « Améliorer durablement les revenus des ménages ruraux et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier des foyers vulnérables, des femmes et des enfants, le tout dans le souci permanent de préserver leur environnement naturel ». En résumé, tel est l'objectif de l'Afafi Centre qui est reparti pour rester jusqu'en 2028.