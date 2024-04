Madagascar: Distribution de médicaments - Extension du projet drone cargo

Une amélioration de l'accès aux services de santé à travers le drone cargo dans les zones enclavées de la Grande île. Jusqu'à ce jour, les ailes, le fuselage et la dérive pour fabriquer des drones sont importés par l'entreprise AerialMetric. Tandis que les solutions technologiques telles que l'ordinateur de bord, l'ingénierie électronique et les renforcements en fibre de carbone de l'intérieur des drones sont réalisés localement. Sur ce, « Internaliser la production du corps du drone » est l'un des objectifs à court terme de cette entreprise malgache de production et d'opération de drone.

Hier, Mialy Ranaivoson, directrice d'investissement IPAE-Madagascar a souligné : « Nous sommes fiers de pouvoir soutenir AerialMetric, une entreprise impactante pour Madagascar. AerialMetric permet le désenclavement dans un pays où dix-sept millions d'habitants sur vingt-huit ne sont pas connectés au réseau routier, l'un des taux les plus faibles à l'échelle mondiale. Notre investissement permettra d'accompagner l'entreprise pour développer son activité et son impact à Madagascar dans un premier temps, puis en Afrique. Une somme de trois millions d'euros a été investie par l'Investisseur & Partenaires Madagascar dans la société malgache AerialMetric. »

À Madagascar, 10 % des routes sont en bon état. Les infrastructures ferroviaires sont très limitées et les liaisons aériennes coûteuses, rendant de nombreuses zones rurales difficiles d'accès. Afin d'appuyer les organisations sanitaires et d'éviter ou bien de réduire les ruptures de stock des médicaments essentiels dans les formations sanitaires publiques ainsi qu'au niveau communautaire, « Développer des drones cargos est une solution innovante afin de réduire les inégalités d'accès aux soins à Madagascar, surtout dans les zones enclavées. Mais également, apporter et délivrer les services essentiels avec les technologies de drone s», lance Thomas Clochard, directeur technique adjoint au sein de l'AerialMetric.

Dix tonnes de produits médicaux ont été livrées dans diverses régions du pays via les drones cargos. Depuis 2019, la société AerialMetric a réalisé plus de six mille vols. Il est à préciser que dix à quinze vols sont effectués quotidiennement.

Les drones cargos ont une autonomie de deux heures et trente minutes. Ils ont été conçus avec une très forte résistance aux vents violents et en temps de pluie, avec une capacité de charge de 10 kg ou 12 L et une portée de 300 km ou trois heures. Ces drones ont une vitesse de croisière de 100 km/h.

À travers ces drones cargos, l'AerialMetric lutte contre les maladies tropicales telles que le paludisme, le VIH, etc., tout en assurant un approvisionnement rapide de médicaments essentiels dans les zones inaccessibles. L'entreprise a utilisé ses drones pour des activités de pulvérisation de larvicide biologique qui ont couvert près de vingt-cinq mille hectares de terrain à Morondava.

La société AerialMetric conçoit et opère des drones pour la pulvérisation de larvicide biologique, la cartographie aérienne et des drones cargos pour la livraison de médicaments, de vaccins et de produits de santé féminine dans les zones enclavées du pays.