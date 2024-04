Madagascar: Naissance - De nouveaux bébés siamois au CHUJRA

Quatre bébés siamois sont nés à Madagascar en une semaine. Le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona se prépare à les séparer.

Toute une famille débarque au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona avec deux bébés siamois mercredi. Ils proviennent d'Arivonimamo et se sont hâtés de rejoindre cet hôpital dans l'espoir de trouver une solution pour séparer ces deux petits garçons reliés au niveau du bassin. "J'étais très surprise en les voyant à la naissance. J'ai fait une échographie mais cela n'a pas révélé qu'ils étaient collés l'un à l'autre dans mon ventre", a raconté leur mère, Nekenasoa Rasoavinirina, hier. Cette famille n'a pas attendu longtemps. Le mardi 16 avril, le lendemain de la naissance des bébés, nés à voix basse dans un Centre de santé de base (CSB) à Talatan'i Tsimadilo, dans le district d'Arivonimamo, elle est tout de suite montée en ville.

Évacuation

Le CHUJRA, déjà expérimenté dans la séparation des bébés siamois, les a accueillis à bras ouverts. Il a annoncé que le ministère de la Santé publique va prendre en charge les soins des jumeaux. "La séparation des bébés est faisable. Mon équipe est en train d'effectuer les investigations, incluant des analyses et des examens médicaux en ce moment", indique le professeur Lalatiana Andriamanarivo, chef de service de la chirurgie pédiatrique. Il n'en est pas à sa première opération de bébés siamois. En 2009, il est parti en France pour opérer Mahagaga et Mahalatsa, reliés à leur naissance par le thorax et une partie du sternum.

Puis en 2017, il a été à la tête de l'équipe médicale ayant séparé Mitia et Fitia, deux autres bébés siamoises unies par le ventre depuis la cage thoracique jusqu'au diaphragme. "Ces quatre ex-siamois se portent bien en ce moment. Ce qui prouve que les interventions chirurgicales ont été une réussite", poursuit-il. Depuis 2017, l'évacuation des bébés siamois à l'étranger n'est plus nécessaire. "Nous disposons d'un plateau technique et d'une équipe médicale. C'est la préparation qui est un peu longue. Nous avons besoin de trois à cinq mois avant l'intervention chirurgicale. Les patients doivent gagner du poids avant l'opération", indique le professeur Lalatiana Andriamanarivo.

Madagascar a enregistré deux bébés siamois nés dans un intervalle de quelques jours. Deux jumelles, Angelicia et Angelette, siamoises nées à Vohémar vendredi dernier, sont reliées au niveau du thorax et de l'abdomen. Elles sont en attente d'une évacuation vers Antananarivo et sont nourries à l'aide d'une seringue. Et Notahianjanahary et Fanambinantsoa, les deux jumeaux, déjà pris en charge au CHUJRA. Le problème commun de ces familles, c'est le manque de moyens. Elles font appel aux philanthropes pour les aider financièrement.