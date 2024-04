Congo-Brazzaville: Jeux olympiques Paris 2024 - Une grande école profitable à la jeunesse du pays

Le 17 avril, l'horloge affichée sur la Tour Effel, à Paris, indiquait Jour J-100. La veille s' était déroulée la cérémonie d'allumage de la flamme olympique dans la ville d'Olympie, en Grèce, symbole de paix, d'unité et de sportivité. Elle quittera la Grèce dans quelques jours et circulera dans certaines villes françaises avant d'arriver à Paris le jour de l'ouverture officielle des jeux, le 26 juillet.

L'événement qui s'annonce est planétaire, selon le principe édicté par son créateur, le baron Pierre de Coubertin : « Les jeux olympiques n'appartiennent pas à un pays mais à tous ». Pierre de Coubertin a consacré sa vie et son oeuvre au sport et aux jeux olympiques. Ses premières campagnes de promotion du sport débutent en 1887 et ne cessent qu'avec sa vie. Il organise les conférences, crée des comités de soutien au sport et sollicite l'aide de toutes les volontés, en particulier l'abbé Didon qu'il rencontre pour la première fois en 1891. On lui doit cette ode: « O sport, tu es la paix. Tu établis des rapports heureux entre les peuples en les rapprochant dans le culte de la force contrôlée, organisée et maîtresse d'elle-même. Par toi, la jeunesse universelle apprend à se respecter et ainsi la diversité des qualités nationales devient la source d'une généreuse et pacifique émulation ».

Ainsi, de 1894, année des premiers Jeux olympiques à Athènes, en Grèce, à ce jour, les Jeux olympique ont demeuré dans ce sacrosaint principe. Au Congo où l'on voue l'amour au sport, c'est peu de dire que les Jeux olympiques de Paris vont impacter les programmes des mois de juillet et août prochains. On présume que la plupart des Congolais suivront ces jeux à travers les trente-six sites prévus pour les abriter. Grâce aux médias et aux réseaux sociaux, ils ne manqueront pas pour quelques raisons que ce soit, la cérémonie d'ouverture prévue sur six kilomètres le long de la Seine. La ville-lumière qui s'ouvre grandeur nature aux nombreuses caméras du monde entier, mettra en mouvement de nombreux touristes virtuels au Congo, pour respecter le dicton « Voir Paris et mourir ». Bref, les nombreux sites mettront en avant la richesse, la culture et l'histoire de la France.

Mais au delà de l'aspect touristique, la jeunesse congolaise a hâte de voir émerger des figures des héros qui se dégageront des lieux parisiens prestigieux comme le Grand Palais (escrime et taekwondo) ; les Invalides (tirs à l'arc) ; les Champs de Mars (beach-volley) ; la Concorde (basket 3x3, breaking, BMX, et Skateboard) ; ou encore le stade de Roland Garros (tennis et boxe) ; aux plages de Tahiti (Surf)..., sans oublier le stade Saint-Denis qui accueillera l'athlétisme et le rugby à sept, etc. Ces Jeux olympiques de Paris, comme d'ailleurs ceux déjà passés, sont une école de l'effort, de la maîtrise de soi, de l'engagement, de l'esprit d'équipe et des valeurs traditionnelles. Ils s'ouvriront le 26 juillet prochain. Tout en espérant voir le traditionnel mouvement de solidarité qui caractérise ces grands rendez-vous du sport, nul doute que les grands écrans de télévision feront leur retour dans les communes et autres grands lieux, dans les villes et les villages. Et bien sûr, avec le concours de l'électricité de E2C, afin que ces moments de loisirs et d'apprentissage soient positivement mémorables. Que vive la fête!