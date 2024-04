Congo-Brazzaville: Art scénique - Abdon Fortuné Koumbha sur la scène internationale

Artiste aux multiples casquettes, Abdon Fortuné Koumbha dit « Kaf », à la fois conteur, comédien, metteur en scène, auteur-formateur et directeur artistique, prend d'assaut la scène culturelle internationale. A travers des ateliers de formation, résidences artistiques, festivals, le conteur congolais va parcourir les pays et villes pour partager son savoir-faire, son talent artistique et son expérience professionnelle avec le monde.

Les différentes rencontres auxquelles participera Abdon Fortuné Koumbha sur le plan continental qu'international seront des moments pour lui de partager son savoir-faire, son expérience et son talent artistique afin de faire passer ses messages. Le périple qui a débuté au mois de janvier à Guyanne poursuit son bonhomme de chemin à travers d'autres horizons. Du 13 au 20 avril, le conteur congolais sera sur scène en Côte d'Ivoire, dans le cadre du marché des arts du spectacle d'Abidjan, en tant que membre de la commission artistique internationale du festival.

Son aventure artistique se poursuivra du 22 au 27 avril où il sera accueilli à l'Institut français du Mali avec le spectacle « 4 heures du matin » d'Ernest Gaines. Du 28 avril au 5 mai, Abdon Fortuné fera valoir ses compétences artistiques au Goethe institut d'Abidjan dans le cadre de la dernière phase de la création du spectacle « Je suis à prendre ou à laisser ». Du 10 au 21 mai, l'artiste animera des ateliers de contes organisés par la compagnie Tam-Tam à Kinshasa ; puis du 27 au 31 mai, il sera sur scène au festival Compt'Art à Douala, au Cameroun. Du 2 au 7 juin, Kaf sera de nouveau sur scène à Kinshasa pour le compte du festival « ça se passe à Kinshasa ».

« Mes activités artistiques en 2024 sont très variées et déjà bien définies. J'ai commencé l'année en toute beauté par une animation d'ateliers de contes et de spectacles en Guyane du 10 au 13 janvier, février a suivi du 19 au 28 avec la première phase de la résidence d'exploitation du spectacle. "Je suis à prendre ou à laisser"; du 4 au 14 mars avec la résidence au CDN de Rouen, et la participation au festival des langues françaises avec "A coeur ouvert", un texte d'Eric Delphin Kwegoué. J'ai participé au festival les zébrures de printemps à Limoges du 13 au 23 mars, au festival inter de teatro progresista au Venezuela », a expliqué Abdon Fortuné.

L'actualité sera aussi l'organisation par Abdon Fortuné Koumbha en juin de la troisième édition du festival Dol'En scène. Grand rendez-vous réunissant des artistes du Congo et ceux d'ailleurs, Dol'En scène, la biennale des petites formes théâtrales de Dolisie, prévoit des activités, notamment le théâtre, les spectacles de conte, la musique et les lectures de textes contemporains à distribution réduite afin de rythmer le festival, toute une diversité de public, et nourrir le désir du théâtre dans une dynamique novatrice. Il prévoit au programme de cette édition des ateliers en direction du jeune public, des rencontres sur divers projets, la collaboration créative et le passage de terrain. Le festival Dol'En en scène est donc une rencontre des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs et techniciens de tous les continents pour montrer au public de Dolisie ce qui se fait ailleurs en théâtre afin de susciter des vocations.