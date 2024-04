Congo-Brazzaville: Lire ou relire - 'L'occupant du trottoir' de Willy Gom

Préfacé par Pierre Ntsemou, le roman "L'occupant du trottoir", publié aux éditions Alliance Kongo, met en scène la souffrance des diplômés sans emploi dans le monde actuel.

Docteur en droit en République du Gondouana, un pays imaginaire, le personnage principal du roman "L'occupant du trottoir" tente de se faire recruter dans la fonction publique. Toutefois, il lui est demandé de donner d'abord la somme de 5 000 F, afin que son dossier soit pris en compte. Non seulement il n'en dispose pas, surtout, il ne veut pas alimenter la machine de la corruption qui, comme une larve dangereuse, paralyse le système administratif.

Ouabouta Nsi a mérité ses diplômes et se trouve maintenant confronté à un système injuste qui favorise les moins méritants. Il décide alors de retourner à son village natal, avec son doctorat dans la poche, pour essayer de gagner un peu d'argent grâce aux travaux champêtres. Ayant rassemblé un peu d'économie, il repart en ville où il occupe le trottoir pour vendre du café et du pain durant la matinée, et s'improvise comme cordonnier les après-midis. Il doit donc sa survie à ces métiers de fortune, malgré son statut d'universitaire. Cependant, il est fier de gagner honnêtement sa vie.

Au cours de cette traversée du désert, en attente d'une situation plus reluisante, il se familiarise avec un autre vendeur d'origine sénégalaise qui lui offre l'occasion de travailler dans le cabinet du Pr Senghor, et d'être enfin recruté dans la fonction publique par voie normale. II se révèle alors un avocat efficace par ses prestations qui font la une des journaux et la fierté de son pays.

Ce roman écrit dans un langage châtié interpelle sur le sort des vocations étouffées et anéanties à cause du clientélisme et d'une mauvaise exploitation des ressources humaines.

Né le 24 juin 1954 à Mindouli, dans le département du Pool, Willy Ngom est enseignant de philosophie à la retraite. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages de genres différents, pièces de théâtre, romans, essais, nouvelles, polars, etc.