Afrique: Economie numérique - Leslie Osseté règne dans le continent

Son nom est quasiment devenu éponyme de l'entreprise qu'elle dirige et ses actions une marque identitaire dans l'univers digital en Afrique. Avec son entreprise « Mstudio » implantée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les sollicitations médiatiques et communautaires de Leslie Osseté ne se comptent plus, car ses actions vont au-delà des frontières.

Leslie Osseté est la cofondatrice et la directrice des opérations de Mstudio, le premier studio start-up d'Afrique francophone, lancé en 2022 avec Cédric Mingraud, un entrepreneur en série, et Clyde Fakhoury, un expert en investissement en Afrique. Son entreprise Mstudio est une entité qui crée et lance des startups axées sur la technologie mobile sur les marchés francophones d'Afrique. Basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle finance et accompagne ces startups en mettant à leur disposition des experts, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes qui sont les principaux utilisateurs de la technologie mobile en Afrique.

En effet, Leslie Ossete fait partie de cette génération des jeunes leaders qui marquent l'Afrique et le reste du monde. Entrepreneure et coach personnel, elle est devenue une figure incontournable de l'économie numérique et son nom évoque l'effervescence que le digital connaît en Afrique, à l'heure actuelle, posant ainsi ses empreintes dans IT solutions. Sa volonté de rallier les membres de la diaspora africaine avides de retourner sur leur terre natale, armés de compétences acquises dans les institutions immergées dans le monde de la technologie, de gravir les échelons pour devenir les leaders de demain.

« Notre démarche vise à combler le fossé d'investissement en Afrique francophone en soutenant les entrepreneurs dans la création de startups à fort impact, reproduisant des modèles d'entreprise réussis d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique anglophone, plutôt que d'en créer de nouveaux. En tant que première startup studio en Afrique francophone, nous apportons ainsi une expertise, un financement, mais également un réseau indéniable pour les startups que nous accompagnons », a-t-elle expliqué.

Née et grandi au Congo, Leslie Osseté a rejoint les Etats-Unis pour poursuivre ses études et obtient en 2012 un baccalauréat international à United Word College et un bachelor en économie, gestion d'entreprise et d'organisation à but lucratif à l'Earlhamcollege en 2016. Aujourd'hui, la jeune entrepreneure congolaise est devenue une figure inspirante pour les entrepreneurs et innovateurs africains, en particulier les femmes. Son parcours démontre le pouvoir de l'innovation et de l'entrepreneuriat social pour résoudre des problèmes concrets et améliorer les conditions de vie de la population. Elle est régulièrement invitée à des conférences et des événements pour partager son expérience et encourager les jeunes à s'engager dans des initiatives à fort impact.

En 2013, Leslie Osseté cofonde Magic-Bus Ticketing, une solution innovante ayant pour base des SMS pour simplifier l'accès aux transports publics au Kenya. Ce système a permis aux usagers de connaître les horaires de bus, les tarifs et même de payer leur billet par mobile money, éliminant ainsi les longues files d'attente et les incertitudes liées aux transports en commun. Magic-bus ticketing a connu un grand succès, devenant rapidement une référence dans le domaine de la technologie appliquée au transport en Afrique. Leslie Ossete a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises africaines comme Bolt Kenya, une société de mobilité où elle a été directrice des opérations ; Wave Mobile Money au Sénégal où elle a été successivement entre 2020 et 2022, promotrice de l'entreprise dans les pays d'Afrique de l'Ouest et responsable de croissance.