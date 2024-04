Congo-Brazzaville: Mon premier Montreux Afrique - Jojo la légende valide son ticket pour la demi-finale

Le jeune humoriste congolais Jojo la légende fait partie des vingt candidats en demi-finale de la quatrième édition du concours « Mon premier Montreux Afrique » qui se tiendra du 24 au 25 avril, en Côte d'Ivoire.

Jojo la légende, prix « Révélation de l'année » lors de la première édition de Comic d'or édition 2024, est l'une des étoiles montantes du stand-up congolais qui ne passe plus inaperçue en raison de sa petite taille facilement identifiable, mais aussi pour sa malice à jongler avec les mots. En proposant au public des vannes sur son handicap, il interpelle la conscience collective de faire d'un handicap une qualité et non un frein. D'ailleurs, ses sketches tels que les questions de délestage, l'impact du développement sur l'environnement, le retour aux bonnes mœurs conscientisent le public sur le respect de la nature dont dépend la survie de la terre. Ce jeune humoriste a commencé sa carrière en 2020 quand il intègre la web-comédie « Vine du bled 242 ». C'est en 2021, grâce aux ateliers de stand-up et de théâtre animés par Fortuné Bateza et Juste Parfait, qu'il a peaufiné son art et a affiné ses atouts artistiques pour conquérir le coeur du grand public.

Organisé par GF Production et Castel Beer, le concours d'humour « Mon premier Montreux Afrique » a pour vocation de faire la lumière sur les talents, femmes et hommes, qui composent l'Afrique et en font toute sa richesse dans cette discipline. Pour cette quatrième édition, c'est au total vingt humoristes africains des neuf pays qu'on retrouvera sur scène en demi-finale. Ils viennent des deux Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon et de la Guinée.

En d'autres termes, « Mon premier Montreux Afrique » est devenu une tradition culturelle en Afrique francophone qui fait la symbiose entre les différents artistes comédiens. Il s'agit donc, par cette initiative, de confronter la diversité des talents humoristiques africains, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité. Cet événement se donne comme objectif de faire sortir certains jeunes humoristes africains qui manquent de visibilité et de notoriété du ghetto, afin de les mettre en lumière.

A en croire le comité d'organisation, les huit finalistes bénéficieront de master class et de coaching avec des figures reconnues du monde de l'humour francophone qui leur fourniront les armes nécessaires pour remporter le concours. Le grand gagnant se produira au Montreux Comedy festival, en décembre, en Suisse. Les modalités de sa participation seront à la charge de la société organisatrice. Il est rappelé que le Montreux Comedy festival est un rendez-vous incontournable de l'humour depuis 1998 et depuis longtemps un label de « dénicheurs de talents ». Le concours offre ainsi à ses participants une exposition médiatique exceptionnelle.