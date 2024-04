Congo-Brazzaville: Prix du jeune entrepreneur - La première édition lancée

A l'occasion de la première édition du prix du jeune entrepreneur congolais (Pjec), l'Association des jeunes et étudiants congolais pour l'esprit entrepreneurial (Ajecee) encourage les porteurs de projets à soumettre leurs candidatures avant le 30 juin.

Le concours vise à favoriser la création d'un écosystème entrepreneurial dynamique et prospère au Congo, en vue de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et de créer des entreprises durables. En plus, il entend soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes, de leur offrir la visibilité et leur encourager à persévérer malgré les difficultés éventuelles.

Pour prendre part au concours, les candidats devront jouir de la nationalité congolaise, être âgés de 18 à 35 ans et disposer d'un projet plus ou moins réalisable ou en cours de réalisation. Les projets soumis devront être inédits, innovants, inspirants et concrets.

Pour postuler, les personnes intéressées devront fournir un formulaire dument renseigné, à récupérer au siège de l'Ajecee, sis 11 rue Massangui, quartier Diata, Makélékélé, Brazzaville, disposer dune pièce d'identité ainsi que de deux photos format identité. Ces documents pourront être envoyés aux organisateurs du concours via le numéro whatsApp suivant 06 920 24 23 ou par l'adresse électronique suivante : ajeceecongo@gmail.com

Seuls les trois meilleurs projets seront primés. Le meilleur bénéficiera d'un montant sans appel de 500 000 FCFA. Le second recevra 250 000 FCFA et le troisième et dernier lauréat un montant de 100 000 FCFA.

A l'issue de la compétition, les lauréats bénéficieront des ateliers de formation en entrepreneuriat, des sessions de mentorat, des événements de réseautage, ainsi que des activités culturelles et sociales pour renforcer les liens communautaires. Ces différentes activités favoriseront l'augmentation du nombre de jeunes entrepreneurs, l'amélioration de leurs compétences entrepreneuriales et la création de nouvelles entreprises.

Par ailleurs, les organisateurs se donnent le devoir de promouvoir l'égalité femmes-hommes en garantissant une participation équilibrée dans toutes les activités du concours. Ils entendent également mener des activités spécifiques en faveur du genre féminin, en l'occurrence les sessions de mentorat et des ateliers de renforcement des compétences.

Précisons que l'Ajecee est une organisation à but non lucratif fondée en 2018. Sa mission principale est de cultiver l'esprit entrepreneurial chez les jeunes congolais, favoriser les relations culturelles et sociales en milieu juvénile. Régulièrement, l'Ajecee organise des formations, des activités portant sur le réseautage afin de soutenir et encourager les jeunes à développer les compétences entrepreneuriales et à réaliser leurs projets.