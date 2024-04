Madagascar: Énergie renouvelable - Quarante-sept districts à doter de parcs solaires

Madagascar inaugure une nouvelle ère énergétique avec l'arrivée des équipements destinés à la construction de parcs solaires dans quarante-sept districts. Réceptionnée au port de Toamasina, cette première cargaison de cent soixante-trois conteneurs marque le début d'un projet d'envergure visant à mettre fin au délestage chronique qui affecte diverses régions du pays.

Avec une puissance installée de 50 mégawatts et une production prévue de 70 gigawattheures par an, ces installations solaires représentent une collaboration stratégique entre l'État et la Jirama. Le but est double : améliorer l'accès à l'électricité et réduire les coûts de production énergétique.

Le Président a exprimé sa frustration face aux coûts exorbitants consacrés chaque année à l'approvisionnement en carburant des centrales thermiques, qui s'élèvent à 250 millions de dollars, soit environ 1 200 milliards d'ariary. Ce montant est presque équivalent au budget d'investissement total des différents ministères, qui est de 1 300 milliards d'ariary.

En fin d'année, confrontée à des difficultés financières, la Jirama doit souvent choisir entre régler ses factures de carburant ou financer ses projets d'investissement et poursuivre ses opérations. Pour la première fois, l'État s'est engagé à investir pour réduire la consommation de carburant de la Jirama.

Vingt-cinq ans

Cette mesure permettra à l'entreprise de se passer des coûteux groupes thermiques et de renforcer sa stabilité financière, a ajouté le Président avec optimisme. Lors de la réception officielle, ce dernier a mis en avant l'impact significatif du projet. Les économies attendues s'élèvent à 19,000 m³ de carburants par an, représentant environ 85 milliards d'ariary. Le coût total du projet est de 286 milliards d'ariary, comprenant l'acquisition du matériel, la préparation des sites, le transport, et la construction des lignes de transmission électrique, avec une contribution de l'État à hauteur de 57%.

Les équipements comprennent soixante-quinze mille panneaux solaires, fournis par Longi, le leader mondial dans le domaine. Pour optimiser à la fois les coûts et la durée d'installation sans compromettre la robustesse des structures, le gouvernement a choisi d'utiliser des socles métalliques en forme de vis, implantés dans le sol par forage. Le projet comprend également l'intégration de batteries de stockage d'énergie et d'onduleurs fournis par Huawei, également un leader mondial. Ces technologies garantissent une durée de vie des panneaux de vingt-cinq ans et offrent des garanties de dix ans pour les batteries et de cinq ans pour les onduleurs.

Les opérations d'installation des parcs solaires commenceront en mai, selon Olivier Jean-Baptiste, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Environ cinq cent mille personnes bénéficieront directement de ce projet, qui prévoit également de réduire considérablement la consommation de carburant des centrales thermiques de la Jirama.

En outre, le Président a évoqué un autre projet, Decim, qui augmentera la couverture des parcs solaires à trente-deux districts supplémentaires en partenariat avec la Banque mondiale.

Ce réseau de parcs solaires ne se contente pas de fournir une solution au délestage, mais il s'inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir une énergie renouvelable et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de cinquante deux mille tonnes par an, illustrant l'engagement de Madagascar vers une indépendance énergétique durable.