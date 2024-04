Madagascar: Analakely - Un marché trihebdomadaire, circulation à bloquer

La Commune urbaine d'Antananarivo a prévu de mettre en place un marché trihebdomadaire à Analakely du vendredi au dimanche à partir du 26 avril. La circulation autour des zones concernées sera coupée et les terminus de certaines lignes de taxi-be seront supprimés.

Les rues sont pour les voitures, les trottoirs réservés aux piétons. C'est ce que la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a toujours martelé mais grande fut la surprise de tous après leur prise de décision sur l'organisation des marchés. En effet, à partir du 26 avril, une partie d'Analakely sera transformée en marché trihebdomadaire. Cela partira d'Andohan'Analakely (stèle Sida) jusqu'à la CISCO. De ce fait, la rue Rabefiraisana , depuis la Tripolitsa au Zaimaika sera interdite à la circulation des véhicules tous les vendredi, samedi et dimanche. Certains arrêts de taxi-be seront aussi supprimés comme ceux des lignes 144-141-135 et 120. Le terminus des lignes 133 et 134 sera par contre transféré à Ambodifilao. Des changements sont aussi prévus pour le stationnement des taxis.

Stratégies. Mais pourquoi bloquer la circulation à Analakely alors que la ville est déjà asphyxiée par les embouteillages? Le commissaire Ainanirina Albert Estel, Directeur des transports et de la mobilité urbaine (DTMU) auprès de la CUA a tenu à rassurer les usagers que cette décision est déjà mûrement réfléchie avec les marchands et les techniciens auprès de la CUA. L'objectif étant de supprimer progressivement les marchands de rue tout en mettant en place une mesure d'accompagnement pour leur survie. «Ils ne seront plus autorisés à occuper les rues et les trottoirs les lundis jusqu'au jeudi puisque nous avons déjà aménagé une place pour leur commerce. Les marchands de rue qui se trouvent aux alentours de Tsaralalana, de l'Institut d'hygiène, des arcades et du premier arrondissement en sont les concernés dont le nombre est estimé entre 800 à 1000 d'après notre recensement», a-t-il expliqué. La CUA a déjà procédé au traçage des zones qui seront occupées par ces marchands tout en incluant des passages pour les piétons.