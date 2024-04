Angola: Le Plan stratégique pour la jeunesse garantit la formation technique et professionnelle

Cuito (Angola) — Le Plan stratégique pour le développement intégral de la jeunesse pour la période 2024-2027 garantit, entre autres aspects, la formation technico-professionnelle, a assuré jeudi, à Cuito, province de Bié, le secrétaire d'État à la Jeunesse, Francisco Boaventura Chitapa.

En présentant le document aux membres du Gouvernorat provincial, aux associations de jeunesse et aux invités, Francisco Chitapa a dit que l'idée est de prendre des mesures concrètes pour offrir plus d'emplois et de travail indépendant.

Le Plan stratégique pour le développement intégral de la jeunesse, a-t-il expliqué, met également en évidence davantage d'opportunités pour les jeunes dans les domaines de loisirs, de nouveaux projets dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'économie et de l'agriculture, pour le progrès du pays et le bien-être des jeunes.

À son tour, le vice-gouverneur pour le secteur technique et infrastructure de cette province, Edgar Hilário, a réitéré l'engagement du gouvernement de Bié à mettre en oeuvre des projets en faveur des jeunes dans cette partie du pays et au-delà.

Quant au président de l'Association provinciale de football, Augusto Teles, il a souligné la nécessité du plan visant à assurer la construction de davantage de terrains de sport dans les écoles, en renforçant le partenariat entre les ministères de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) et de l'Éducation, pour encourager le sport scolaire.

Le président de l'Association des Lycéens de Bié, Zeferino Mendes, a appelé à la nécessité de créer un plan opérationnel qui donne plus d'opportunités aux jeunes.

Pour le leader associatif, il doit également prioriser des projets tels que la construction de bibliothèques et autres infrastructures sportives, d'espaces verts et de loisirs, la préparation de terrains pour l'auto-construction dirigée et autres, visant à assurer le bien-être de cette frange.

Le Plan stratégique pour le développement intégral de la jeunesse vise à renforcer la protection des droits des jeunes, à promouvoir et à assurer leur inclusion et leur participation au processus de transformation et de développement politique, social, économique et culturel du pays.