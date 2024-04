Angola: Un agronome défend l'investissement dans la connaissance agricole

Lubango (Angola) — La nécessité d'investir davantage, de manière intégrée, dans la recherche, la formation académique, l'assistance technique et la vulgarisation rurale, pour améliorer l'alphabétisation en agriculture, a été défendue par l'agronome et spécialiste en reproduction améliorée des semences, João Saraiva.

Se confiant ce vendredi à l'Angop, dans cette ville, il a estimé que ces éléments limitent considérablement le développement de l'agriculture dans le pays, car les problèmes actuels ne se limitent pas seulement au manque de techniciens, mais aussi à la question du savoir-faire.

Il a indiqué que les connaissances acquises sur les techniques et technologies agricoles sont « très loin » de ce qui constitue la limite des connaissances mondiales et des technologies tropicales, nécessaires à la croissance et à la durabilité de tout pays.

« Si nous devions évaluer les connaissances que possèdent les sciences agricoles dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Égypte, entre autres, et les comparer avec celles de l'Angola, nous dirions que nous sommes encore loin de ce qui est actuellement souhaité», a prévenu le spécialiste.

Pour l'interviewé, il existe déjà dans le pays des secteurs où la frontière de la connaissance est plus proche de ce qui se fait dans d'autres régions, comme la finance et le pétrole, qui ont investi dans la formation du capital humain, mais l'agriculture a été marginalisée.

« Investir dans les écoles techniques, en promouvant l'éducation telle qu'elle devrait réellement être dispensée, à travers le placement sur place de tous les équipements, afin que les jeunes aient, dès leur plus jeune âge, un contact avec les technologies et leur apportent ainsi davantage de connaissances pratiques que théoriques, nous contribuons à ajouter plus de couches à la sphère de la connaissance », a-t-il ajouté.

Pour cela, selon le maître en sélection végétale et biologie moléculaire, l'implication de tous est nécessaire, car l'agriculture est véritablement la base et elle a besoin de « bases très solides » pour éviter l'insécurité alimentaire et l'incapacité d'avoir une politique nationale productive qui réponde aux besoins du pays.

En plus d'être agronome et maître en sélection végétale et biologie moléculaire, João Saraiva est spécialiste des systèmes semenciers, responsable de la gestion du programme de sélection et d'amélioration du maïs, du blé et du riz de l'entreprise Jardins da Yoba, en partenariat avec l'Institut de Recherche Agricole, le Centre International pour l'Amélioration du Maïs et du Blé et l'Université Fédérale de Lavras du Brésil.

Il est également technicien supérieur en systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau des communautés rurales, consultant auprès de diverses institutions et programmes de développement rural et de promotion de la production agricole, ainsi que directeur général de la société Jardins da Yoba.