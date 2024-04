Angola: Tchianda et Kizomba déclarés patrimoine culturel immatériel

Dundo (Angola) — Les danses et musiques Tchianda et Kizomba, ainsi que les instruments de musique marimba et quissanje ont été déclarés ce jeudi (18), patrimoine culturel immatériel national par le Ministère de la Culture.

L'annonce officielle a été faite lors d'une cérémonie réalisée au Palácio de Ferro, à Luanda, dans le cadre des célébrations le même jour de la Journée internationale des monuments et des sites.

La reconnaissance des instruments de musique traditionnels marimba et quissanje et des genres musicaux et danses tchianda et Kizomba résulte de leur large diffusion au niveau international, comme des atouts de l'identité angolaise jouissant d'un grand prestige.

Selon la directrice de l'Institut national du patrimoine culturel, Cecilia Gourgel, sont également considérés comme monuments et sites, les Églises de la Mission Catholique de Cuvango et Méthodiste Unie de Malanje et le Collège São José de Cluny, à Luanda.

Cecilia Gourgel a fait savoir que le Ministère de la Culture avait jugé nécessaire de reconnaître ces danses et rythmes, comme une manière de sauvegarder la matrice d'appartenance angolaise et de garantir la transmission aux générations futures.

Le pays compte actuellement un total de 323 monuments et sites classés et environ 1 239 inventoriés, a-t-elle indiqué.

La Journée internationale des monuments et des sites a été instituée le 18 avril 1982, par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et se commémore cette année sous le thème « Un patrimoine résilient aux catastrophes et aux conflits - Préparation, réponse et récupération».

Selon le Ministère de la Culture, le programme national de la célébration de cette année cherche non seulement à poursuivre les objectifs formulés par l'ICOMOS, mais à réfléchir surtout sur les préoccupations et objectifs de l'État angolais dans le cadre des politiques publiques en faveur du patrimoine, combinant un ensemble d'actions et d'activités culturelles diverses.