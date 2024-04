Madagascar: Coupe Montfort - Un choc SMMEC-CBBM à l'affiche des demi-finales

La quatrième édition de la Coupe Montfort, organisée par l'Etablissement Montfort Saint-Gabriel Anjomakely en étroite collaboration avec la Société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit (SMMEC), est à son apogée avec un choc attendu entre SMMEC et CBBM lors des demi-finales. La compétition, qui comprend des tournois de basket et de football dans six catégories distinctes, entre dans sa phase cruciale avec les demi-finales de basket qui auront lieu ce samedi au terrain de AT2B à Andraisoro. À l'affiche, l'équipe masculine de la SMMEC d'Avaradoha affrontera le CBBM Imerimanjaka à 13h30.

Pendant ce temps, l'équipe féminine de la société se mesurera à l'équipe Prof ENSG à Ambohipiadanana. La Coupe Montfort est non seulement une célébration du sport, mais aussi une initiative visant à promouvoir l'éducation et la santé des jeunes. « L'Etablissement Montfort Saint-Gabriel Anjomakely élève plus de 500 jeunes. Le SMECC est intéressé par les jeunes car ils sont l'avenir du pays. Nous nous fixons également comme objectif d'éduquer ces jeunes pour qu'ils ne soient pas enclins à la drogue et à les aider à mieux gérer l'argent dès leur plus jeune âge », explique Hery Mamy Michel Nirina, directeur d'agence adjoint. Cette édition a attiré la participation de 33 équipes de football et 26 équipes de basket. En plus des demi-finales, des concours de dunk et de tir à 3 points ainsi que des animations DJ sont prévus. Le moment le plus attendu de l'événement sera le match de Gala entre le BC3A et le AT2B.