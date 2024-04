Madagascar: Pétanque - La requête du club ABMI rejetée par la fédération

La Fédération Sports de Boules Malgache (FSBM) a réuni la presse hier au Nosy Be Hotel Tsiazotafo pour aborder la requête émise par Miarimanana Razafinarivo, président du Club, concernant un litige survenu lors de la Coupe de Madagascar 2024. Selon la requête déposée le 9 avril 2024 par le Club Amical Bouliste Mandrosoa Ivato (ABMI), le Club Union Bouliste Manjaka (UBM) aurait enfreint les règles relatives aux mutations des joueurs, spécifiquement en ce qui concerne Jeannie Alexander Razafinirina. L'UBM qui avait remporté la finale de la Coupe de Madagascar 2024 contre l'ABMI sur un score de 13 à 0, à Antsirabe.

En citant la Loi 97-014 du 08 août 1997 et le Décret 2010-001, le président de la FSBM a souligné l'autorité des fédérations sportives sur les affaires liées à leur sport respectif, ainsi que l'obligation de respecter les règles des fédérations internationales auxquelles elles sont affiliées. De plus, le règlement officiel pour le Sport de Pétanque, approuvé par la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) en décembre 2020, stipule qu'aucune réclamation ne peut être admise après la fin d'une partie.

En conséquence, l'instance nationale a décidé que la requête du club ABMI n'était pas recevable. La décision sera notifiée à Miarimanana Razafinarivo, à la Ligue Pétanque Analamanga et au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la FSBM, Julio Adrien Edouard Andrianirina a également précisé que la Coupe de Madagascar s'était déroulée conformément aux règles établies et que les champions seniors masculins et féminins pourraient potentiellement participer au championnat d'Afrique du 6 au 9 juin prochain au Maroc, sous réserve de la levée des lourdes sanctions de la FIPJP pesant sur Madagascar.