Madagascar: Natation/Vive l'Avenir 12e édition - 370 nageurs sur les plots ce week-end à l'ANS

La 12e édition du tournoi Vive l'Avenir se déroulera ce week-end à la piscine olympique de l'ANS Ampefiloha. De nombreux nageurs issus de différentes ligues sont attendus.

Le tournoi Vive l'Avenir est un événement important pour le club de natation du Saint-Michel. Sous l'égide de la Fédération malgache de natation, l'édition de cette année se déroulera ce week-end à l'ANS Ampefiloha avec la piscine chauffée à 26°C. Avec environ 370 nageurs inscrits, l'organisateur peut déjà se féliciter du succès de cet événement.

Outre les clubs de la capitale, les ligues Boeny, Alaotra, Atsinanana et Vakinankaratra seront également bien représentées. L'objectif de ce tournoi est d'unir tous les clubs de Madagascar, témoignant ainsi d'une atmosphère paisible dans le petit monde de la natation. « L'arrivée des autres ligues marque la grande solidarité de tous les clubs, témoignant ainsi d'une atmosphère paisible dans le petit monde de la natation. D'ailleurs, l'objectif de ce tournoi est d'unir tous les clubs à Madagascar », a fait savoir Daniel Raharimahazomanana, parent d'élève.

Nocturne

Les catégories concernées vont des poussins à seniors. Samedi, les plus jeunes ouvriront le bal, à partir de 13 heures, avec une élimination directe. Le programme se poursuivra avec l'entrée en lice des poussins, benjamins, minimes, cadets et seniors, qui s'affronteront dans les épreuves de 100 mètres et 50 mètres nage libre, papillon, brasse et dos. Les six premiers de chaque catégorie disputeront la phase finale à partir de 19 heures. En ce qui concerne le relais, chaque club pourra aligner deux équipes mixtes composées de 2 hommes et 2 dames.

Les nageurs reprendront la compétition le dimanche dès 8 h 30. Les champions et championnes, ainsi que les meilleurs nageurs, seront récompensés. « Ce sera l'occasion d'observer les performances des athlètes malgaches. Le tournoi a déjà enregistré des performances exceptionnelles, comme celle de Francky Ramiakatrarivo. Avec la participation de grands nageurs, de belles bagarres sont en perspective pour cette édition », a souligné Rivohasina Andriamisandratra, l'entraîneur de Saint-Michel. Le club organisateur compte actuellement 70 adhérents âgés de 6 à 30 ans, et ils participeront tous à ce tournoi.