Madagascar: World Music - LeManana sort Tranga, son troisième album

LeManana de son vrai nom Andriamasimanana, l'auteur compositeur et guitariste, fondateur du groupe Maroloko et de Takasy, vient tout juste de sortir son troisième album intitulé « Tranga ».

Il s'agit d'un album qu'il aurait dû sortir durant la période de la Covid-19 mais sa sortie a dû être ajournée à cause de la situation qui prévalait à l'époque. LeManana l'a ensuite repensé et soigneusement concocté avec son complice de toujours, Miary Lepiera, et Fano, son guitariste et batteur, au Studio Talenta Velona, pendant toute l'année 2023 pour finalement le faire connaître officiellement hier.

À travers cet album, l'artiste, connu pour son ba-gasy savamment mélangé au beko et aux sonorités du Sud, souhaite sensibiliser le public à un retour aux sources, étant donné qu' « à l'époque actuelle, l'humain devient ennemi des autres humains mais également de celui de la nature », selon les propres mots de l'artiste. En tout cas, cet album a des points communs avec les deux précédents opus dont le souhait profond est de promouvoir le patrimoine culturel malgache, à la différence que si les deux précédents étaient purement « roots », ce dernier-né mélange les sonorités mélodieuses des Hauts-Plateaux et du Sud dans un langage beaucoup plus accessible, pour permettre au plus grand nombre de mieux comprendre le message qu'il souhaite faire passer à travers sa musique.

« Riche de 10 titres, "Tranga" présente cependant un tout autre genre musical », souligne LeManana. Baignant toujours dans la world music, l'album mélange instruments de musique modernes et sonorités traditionnelles malgaches, sans pour autant s'éloigner des racines auxquelles LeManana est profondément attaché.

Des concerts de promotion de ce nouvel album viendront bientôt. Par ailleurs, LeManana, Miary Lepiera et leurs musiciens auront aussi l'opportunité de présenter ce nouvel album au CCI Ivato, lors du salon International Tourism Fair (ITM) en juin prochain au CCI Ivato. L'album est disponible en version CD. Il sera bientôt disponible sur les plateformes musicales, étant donné que les lecteurs de ces supports classiques d'albums ne sont plus monnaies courantes. À part cela, LeManana projette aussi de participer à des Festivals Internationaux. Il postule déjà pour le Festival International Figas dont la 8ème édition se déroulera en juillet 2024 à Blois en France.