Madagascar: Programme AFAFI Centre - Un financement additionnel de 8,15 millions d'euros de l'Union Européenne

Le programme AFAFI centre ou programme d'Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives dans le centre de Madagascar lance officiellement sa deuxième phase.

Ce programme est financé par l'Union Européenne, à travers le 11e FED (Fonds Européen de Développement), à hauteur de 12 millions d'euros pour la mise en oeuvre de sa première phase. Il vise à améliorer durablement les revenus des ménages ruraux et à leur assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier celle des femmes et des enfants, dans un souci de préservation de l'environnement naturel dans la zone périurbaine d'Antananarivo. « On a pu mobiliser un fonds additionnel de l'ordre de 8,15 millions d'euros pour lancer la 2e phase du programme. L'objectif consiste à contrecarrer les effets de la crise entre l'Ukraine et la Russie pour les Etats insulaires comme Madagascar en vue d'assurer la sécurité alimentaire ». Arnaud Borchard, Chef de Coopération de la Délégation de l'Union Européenne basé à Madagascar, l'a évoqué lors de l'ouverture de l'atelier de lancement de la 2e phase du programme AFAFI-Centre hier à l'hôtel Carlton.

Pérenniser les acquis

Cette fois-ci, « les zones d'intervention du programme s'étendent sur les régions du Bongolava et de Vakinankaratra, outre les régions d'Analamanga, d'Itasy et d'Alaotra Mangoro pour la première phase, soit en tout dans 178 communes, et ce, pour une période entre 2024 et 2028. Nous prévoyons de doubler les résultats attendus tout en consolidant, pérennisant et en mettant à l'échelle les acquis de la 1ère phase qui est en cours. Il s'agit notamment des actions engagés en lien avec l'agriculture durable, la production et les systèmes alimentaires résilients, la nutrition et l'approvisionnement durable en bois énergie et bien d'autres », a fait savoir Leondaris Razafindrakoto Yolande, la Cheffe de mission Assistance Technique du programme AFAFI-Centre, à cette occasion. Il est à noter que la mise en oeuvre de cette 2e phase de ce programme est déclinée en quatre projets, à savoir, Ambioka 2, Ampiana 3, Diabe 2 et Profi-Lait+.

Sécuriser les sites d'exploitation

Parlant des réalisations lors de la 1ère phase du programme, 5 290ha ont été reboisés en vue de développer la filière bois-énergie tandis que plus de 3,7 millions d'alevins ont été produits pour la promotion de la rizipisciculture. Ce qui a permis de produire 34 744 tonnes de charbons verts et de commercialiser 103 tonnes de poissons. Entre temps, 53 454 foyers améliorés ont été produits et commercialisés. Par ailleurs, 16 737 certificats fonciers ont été délivrés afin de sécuriser les sites d'exploitations des paysans, sans oublier la construction et la réhabilitation de 34 infrastructures de base dans le cadre d'un budget participatif. On peut citer, entre autres, des centres de santé de base, des ponts, des écoles et des sites communautaires.