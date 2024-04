Madagascar: Production de drones à Madagascar - 3 millions d'euros injectés par I&P dans AerialMetric

Investisseurs & Partenaires (I&P) annonce son nouvel investissement dans AerialMetric, l'entreprise malgache pionnière dans le domaine des drones. Cette technologie devient un levier pour surmonter les défis logistiques et sanitaires.

Grâce à ce financement, AerialMetric envisage d'accélérer son expansion internationale, renforcer ses activités de recherche et développement, et diversifier ses services pour répondre aux besoins croissants des zones enclavées de Madagascar et au-delà. AerialMetric, fondée en 2013, se distingue par sa mission de désenclavement des zones rurales mal desservies en utilisant la technologie des drones.

Avec l'investissement de 3 millions d'euros provenant du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2), l'entreprise ambitionne de développer davantage ses activités de spraying de larvicide bio, de cartographie aérienne et de drones cargo pour la livraison de produits de santé dans les régions les plus reculées de Madagascar. Mialy Ranaivoson, directrice d'Investissement IPAE-Madagascar, exprime sa fierté d'accompagner AerialMetric dans cette démarche. « Nous sommes fiers de pouvoir soutenir AerialMetric, une entreprise impactante pour Madagascar. Notre investissement permettra d'accompagner l'entreprise pour développer son activité et son impact à Madagascar dans un premier temps, puis en Afrique », a-t-elle indiqué.

Parmi les élus

Le fonds IPAE 2, lancé en 2017 avec 92 millions d'euros d'actifs sous gestion, clôt sa période d'investissement avec cette opération. Depuis son lancement, il a investi dans 27 PME basées en Afrique, dont 3 à Madagascar, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement économique et social du continent. AerialMetric se distingue par ses solutions innovantes qui répondent aux défis spécifiques de la santé publique à Madagascar. Les drones cargo, développés par l'entreprise, ont déjà permis de livrer plus de 10 tonnes de biens médicaux essentiels dans des régions rurales difficilement accessibles. De plus, les drones sont également utilisés pour le spraying de larvicide bio, contribuant ainsi à la lutte contre le paludisme dans le pays. Bref, cet investissement marque une étape importante dans le développement d'AerialMetric et témoigne de l'engagement continu d'I&P à soutenir les entreprises innovantes et à fort impact en Afrique.