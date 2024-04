Ile Maurice: Elle se fait voler Rs 1,2 m «pour chasser les mauvais esprits»

Une habitante de Port-Louis, âgée de 76 ans, a consigné une déposition au poste de police de Pope Hennessy mercredi. La septuagénaire aurait été bernée par trois femmes qui lui auraient fait croire qu'elle était possédée par des esprits mauvais et que cela affecterait son fils. Les arnaqueuses qui lui parlaient en mandarin lui auraient expliqué qu'avec un rituel, elles pouvaient l'aider.

Dans sa plainte, la septuagénaire relate que le 16 avril, elle a rencontré une femme d'origine chinoise, d'environ 40 ans, à Port-Louis, dont elle ignorait le nom et l'adresse. Celle-ci lui a demandé en mandarin si elle connaissait un certain Dr Wong, ce à quoi elle a répondu négativement. Au même moment, une autre femme inconnue d'environ 50 ans d'origine chinoise les a approchées et la première lui a posé la même question sur le Dr Wong, à quoi elle a répondu positivement. La deuxième aurait ajouté qu'elle croyait à la mythologie chinoise et que comme la date du 16 représentait un nombre à deux chiffres, elles devaient toutes deux l'accompagner chez ledit Dr Wong.

Arrivées à la rue Dr Ferrière, elles ont rencontré une troisième dame d'origine chinoise d'environ 35 ans et lui ont dit qu'elles allaient rencontrer son grand-père. Celle-ci leur a alors dit que son grand-père ne rencontrait pas des gens comme ça mais seulement des membres de la famille. Ensuite, elle leur a dit d'attendre à l'intérieur du jardin de la Compagnie et qu'elle contacterait son grand-père et reviendrait vers elles. Après une dizaine de minutes, elle est revenue et a commencé à faire peur à la plaignante en disant qu'elle était possédée par le mal et que cela affecterait son fils. Voyant l'inquiétude de la victime, elle lui a dit que son grand-père ferait un rituel pour les sauver, elle et son fils, mais qu'elle devait apporter tous ses bijoux et son argent.

La victime raconte qu'elle était dans le doute, mais l'une des femmes l'aurait rassurée en lui disant que tout l'argent et les bijoux resteraient en sa possession pendant tout le rituel. De plus, la deuxième dame lui a dit qu'elle l'accompagnerait chez elle et à la banque pour l'aider. La deuxième dame a accompagné la victime chez elle où elle a pris tous ses bijoux, des bracelets, des bagues et des chaînes en or, le tout valant Rs 400 000. Elle a pris également une somme de Rs 300 000 et a retiré Rs 500 000 d'une banque.

Ensuite, elles se sont rendues au jardin de la Compagnie où l'autre femme les attendait. Celle-ci lui a montré un sac noir et lui a dit que ses grands-parents avaient déjà fait tout le rituel à son domicile et qu'elle devait placer tout l'argent et les bijoux qu'elle avait apportés à l'intérieur du sac noir, ce qu'elle a fait, et la troisième femme a refermé le sac. Après cela, la troisième femme lui a dit qu'elle devait se laver les mains pour enlever tous les mauvais présages avant de porter le sac chez elle. Ensuite, la troisième femme lui a expliqué qu'elle devait rentrer directement chez elle sans se retourner et placer le sac au-dessus d'une armoire, puis le rouvrir après six jours. Tenaillée par le doute, elle a ouvert le sac et a été choquée de constater qu'il contenait uniquement des cailloux et des journaux pliés en forme rectangulaire.