Madagascar: Concert - « Légendes du salegy » bien affiné

Le show « Légendes du salegy » de ce soir va bel et bien avoir lieu. Jean Rigo est arrivé hier matin. Tianjama faisait déjà les répétitions dans la matinée aux 67 ha. Jaojoby et Mily Clément sont encore en route. Mais tout le monde est sur le taquet. De ces quatre monstres sacrés de la musique malgache ont pu voir le jour les morceaux tels « Alima », « Regarega », « Tapakevitra » et « Mandifera ». Tous des tubes qui ont bercé plus de trois générations de Malgaches, de Tananarive à Diego-Suarez, de Tamatave à Tuléar, de Majunga à Fianarantsoa.

Ils vont se rassembler donc dans la capitale, un concert suivi d'autres événements ensemble dans les six « ex - provinces ». Puis « En France », met en avant le grand maître Tianjama. « Ce serait un honneur pour moi si Jaojoby ou Mily Clément reprenait une de mes chansons », laisse entendre Jean Rigo. Au début de sa carrière, il a été pris sous les ailes de Tianjama. D'ailleurs, ils et elles sont nombreu(ses)x à être passé(e)s par l'école « Tianjama ». Un patrimoine vivant de la musique malgache. « Nous avons déjà eu l'occasion de chanter ensemble au palais des Sports à Mahamasina », rappelle Tianjama. Quoi qu'il en soit, ce genre d'événement est rare. Rassembler une telle pléthore de stars est un rêve pour les inconditionnel(le)s. Ces derniers s'attendent aussi à des duo ou trio surprises pour cette soirée.