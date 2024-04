Madagascar: Atteinte des ODD - Le pays n'est pas un bon élève, insinue le PNUD

« Madagascar n'est pas sur la bonne voie dans l'atteinte des objectifs de développement durable », a souligné Natasha van Rijn, représentante résidente du programme des Nations Unies (PNUD) pour le développement. C'était à l'occasion, hier à Ambodivona, du lancement de l'initiative « Vitrana » que cette diplomate a lâché cette phrase devant la presse. Le parcours est encore long pour Madagascar pour atteindre les dix-sept chapitres des objectifs de développement durable (ODD). Mais les failles sont très remarquables dès l'ODD-1. « Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes est encore un grand défi pour le pays » a, quant à elle, appuyé Estelle Andriamasy, militante de la société civile. En effet, les partenaires techniques, notamment le système des Nations Unies, la coopération allemande et l'Union européenne, ont décidé de soutenir l'initiative « Vitrana » pour relever les défis de l'atteinte des ODD.

« Vitrana » est d'abord un « cadre intégré qui a pour objectif principal de renforcer la coordination entre ces organisations pour qu'elles jouent un rôle plus actif dans la mise en oeuvre et le suivi des ODD et du Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable pour 2024-2028 ». Pallier au manquement des initiatives publiques dans l'atteinte de ces objectifs de l'hôtel Radisson Blu Tana Waterfront, les bailleurs de fonds se sont concertés avec près de 80 développement durable est aussi une arrière- pensée de la mise en place de "Vitrana". Hier,à l'Hôtel Radisson Blu Tana Waterfront,les bailleurs de fonds se sont concertés avec près de 80 organisations de la société civile, issues de différentes régions pour concocter l'initiative « Vitrana ». « Le but est de faire en sorte que les organisations de la société civile s'engagent et s'approprient des ODD, assurent le plaidoyer pour des politiques publiques en lien avec les ODD à Madagascar » soutient-on.

Humilité

Estelle Andriamasy, porte-parole des organisations de la société civile lors de l'événement au Radisson Blu hier, a souligné l'importance de la solidarité et de la collaboration. « C'est une occasion unique d'évaluer les progrès réalisés jusqu'ici en matière d'ODD, de réfléchir collectivement aux défis auxquels les OSC sont confrontées, d'apprendre des erreurs, et de rechercher des solutions intégrées aux problèmes persistants », a-t-elle déclaré. La représentante résidente du PNUD, Natasha van Rijn, quant à elle, a mis en avant les enjeux liés à la responsabilisation de la société civile. « Face à l'immensité des défis, nous devons, avec humilité et positivité, voir comment construire une alliance vertueuse avec la société civile pour les relever ensemble », a-t-elle exprimé. « Il est essentiel de se concentrer sur la concrétisation des engagements pris pour l'atteinte des ODD, en s'appuyant sur les connaissances et expertises disponibles qui peuvent bénéficier aux acteurs de développement » résume alors Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations Unies à Madagascar.