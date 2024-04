Algérie: Le Conseil de sécurité échoue à adopter un projet de résolution concernant l'adhésion de l'Etat de Palestine à l'ONU

NEW YORK (Nations unies) - Le Conseil de sécurité a échoué jeudi à adopter un projet de résolution présenté par l'Algérie, au nom du groupe arabe, recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'Etat de Palestine comme membre à part entière de l'Organisation des Nations unies.

Le texte a recueilli 12 votes pour, 1 contre (véto des Etats-Unis) et 2 abstentions (Royaume-Uni et Suisse).

Dans une allocution prononcée avant le vote, le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, avait appelé les membres du Conseil de sécurité à accepter l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU, soulignant qu'il s'agit "d'une étape essentielle pour rectifier une injustice qui existe de longue date" et "pour honorer la dette que nous avons envers le peuple palestinien".

"Au nom du groupe arabe de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), au nom du mouvement des pays non-alignés et d'innombrable autres pays épris de paix, je me présente devant l'organe suprême chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale pour proposer le projet de résolution sur l'admission de l'Etat de Palestine à l'Organisation des Nations unies", a déclaré M. Bendjama.

Le diplomate algérien a, en outre, assuré que l'admission de la Palestine à l'ONU "renforcerait la solution de deux Etats et ne l'entraverait pas.

Une solution qui est constamment menacée par ceux qui souhaitent effacer l'identité et les aspirations palestiniennes".

"Cette admission (de la Palestine) consacrerait définitivement la solution des deux Etats que l'autorité occupante continue de rejeter ouvertement et représenterait un rejet de leur tentative d'effacer le peuple palestinien, détruire l'Etat palestinien et toutes les perspectives de paix", a-t-il ajouté.

"Nous l'avons dit clairement, la communauté internationale est à vos côtés et nous sommes fidèles à notre engagement en faveur d'un Etat pacifique, souverain et indépendant", a également indiqué M. Bendjama, soulignant que "cette injustice historique doit être corrigée et la balance de la justice rééquilibrée".

M.Bendjama a, en outre, assuré que la Palestine remplit tous les critères d'admission à l'ONU tels que définis par les pères fondateurs dans la Charte de l'ONU, exhortant tous les membres à soutenir ce projet de résolution.

"Il est grand temps que la Palestine prenne la place qui lui revient dans le concert des Nations. Le fait de demander une admission à l'ONU est l'expression fondamentale de l'autodétermination de la Palestine", a-t-il insisté.

Par ailleurs, le représentant algérien a indiqué qu'en cas de non-admission de la Palestine à l'ONU, "il s'agirait encore une fois d'un échec du Conseil de sécurité à honorer ses responsabilités".

"Il s'agirait d'une erreur impardonnable et le fait de ne pas se réveiller aujourd'hui, donnerait un blanc-seing aux injustices et à l'impunité", a-t-il déclaré, rappelant les propos du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, selon lesquels "la bataille que l'Algérie mène actuellement indique qu'il est grand temps que la Palestine devienne membre à part entière des Nations unies, même si elle est occupée. La Palestine sera membre des Nations unies et nous ne quitterons pas le champ de bataille jusqu'à la réalisation de cet objectif".