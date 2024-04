Madagascar: Tokotanibe / Vitrine des industries culturelles et créatives - Coup d'envoi en grande pompe hier

Le Coup d'envoi de Tokotanibe, la vitrine des industries culturelles et créatives, qui s'étalera sur trois jours au Palais des Sports et de la Culture, a été lancé hier.

La cérémonie d'ouverture officielle a, en tout cas, donné le ton aux festivités et aux différentes activités qui s'annoncent très diversifiées et hautes en couleurs. En guise de salutations, le public a pu apprécier différentes chorégraphies (contemporaine et traditionnelle), une prestation époustouflante d'acrobatie, un défilé original de streetwear et les performances de l'orchestre de l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC) sans oublier l'aperçu de la compétence des Malgaches en art oratoire (kabary).

Il est à souligner que cet événement qui est à l'initiative du ministère de la Communication et de la Culture a été appuyé par l'UNESCO. Il vise à rallier et regrouper tous les artistes, créateurs et acteurs de l'industrie culturelle malgache pour trois jours de mise en lumière, de réseautage et de partage entre tous ces acteurs de l'industrie culturelle malgache, mais aussi des opportunités de découverte pour le public.

Au programme de ces vitrines, des expositions qui mettront sous le feu des projecteurs les activités de chaque entité participante. Trois catégories d'exposition y sont mises à disposition du public, à part les stands institutionnels, les prestataires événementiels et les centres culturels: l'exposition dédiée aux maisons d'édition et aux livres, l'exposition sur l'art visuel et enfin l'espace dédié à la musique, la mode et le cinéma.

Des ateliers et conférences sur divers thèmes récurrents seront également prévus, sans oublier les performances et shows artistiques qui ne manqueront pas. Chacun pourra y trouver son compte, d'autant plus que l'accès à l'événement est entièrement gratuit.