Tunisie: Réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI - La délégation tunisienne poursuit ses entretiens avec les responsables des institutions financières internationales

Tunis — La délégation tunisienne participant aux réunions de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale (GBM) et du FMI qui se déroulent du 15 au 20 avril 2024, à Washington, a eu, le 18 avril 2024, une séance de travail avec des experts de la BM dans le domaine de l'énergie, a fait savoir, vendredi, le ministère de l'Economie et de la Planification.

Cette séance a été l'occasion de débattre des objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique. La ministre de l'Economie et de la Planification Feryel Ouerghi a exprimé l'engagement de la Tunisie à mobiliser les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs, formulant l'espoir de renforcer la coopération entre la BM et la STEG notamment en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités.

La délégation tunisienne s'est également entretenue avec des experts de la BM dans le domaine de l'eau autour des défis majeurs que confronte la Tunisie dans ce secteur sous l'effet des changements climatiques.

Dans le cadre de ces réunions, la ministre de l'Economie et de la Planification Feryel Ouerghi a eu un entretien avec la Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso. L'entretien a porté sur la coopération financière et technique entre la Tunisie et la BERD et les perspectives de la renforcer dans des domaines prioritaires tels que le transport, l'industrie, les mines et la sécurité alimentaire.

En marge des réunions de printemps, Ouerghi a aussi participé à un atelier sur "La migration dans un cadre gagnant-gagnant" et souligné l'importance du capital humain national et sa contribution au développement à l'échelle nationale et au niveau des pays de résidence des tunisiens à l'étranger. Elle a, à ce titre, appelé à booster la coopération avec les différents partenaires dans les secteurs de la formation, de l'enseignement supérieur et de l'innovation technologique.