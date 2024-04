Ile Maurice: Trois accusations pèsent sur le jockey Cédric Ségeon

Le jockey Cédric Ségeon est en mauvaise posture. Suite aux dépositions faites contre lui par sa femme, Jaimie Juliette-Ségeon, à la police, trois charges ont été retenues contre lui devant le tribunal de Pamplemousses.

Il est accusé de n'avoir pas respecté un ordre de la cour par rapport au paiement d'une pension alimentaire à sa femme d'un montant de Rs 10 000 pendant deux mois, soit en octobre et novembre 2021. Le jockey répond également d'une deuxième accusation de n'avoir pas, le 15 janvier 2022, respecté un protection order en agressant physiquement sa femme.

Selon l'acte d'accusation, il aurait saisi le bras gauche de son épouse en la poussant en dehors de la maison et sa tête aurait heurté la porte. Selon la troisième charge, le jockey Ségeon est accusé d'avoir, le 15 janvier 2022, agressé l'amie de son épouse, Deviany Arjoon. Cette dernière, qui réside au Canada, était en vacances à Maurice. Neuf témoins ont été assignés pour déposer en cour. L'affaire a été fixée pour être entendue sur le fond le 25 avril 2024.

Ce procès a été renvoyé à plusieurs reprises à cause de l'absence du jockey en cour. Son épouse et l'amie de celle-ci ont porté l'affaire devant la Master and Registrar de la Cour suprême pour qu'elle soit entendue le plus vite possible car l'amie de l'épouse du jockey doit retourner au Canada. Le jockey a plaidé non-coupable.

Pour rappel, le couple Ségeon est en instance de divorce depuis septembre 2018. Le jockey avait porté une fausse charge contre son épouse et le procès avait été entendu devant le tribunal de Pamplemousses. Il avait accusé sa femme de l'avoir menacé verbalement et d'avoir jeté de l'acide sur lui le 28 mai 2022. Le magistrat Bhoyroo du tribunal de Mapou n'avait pas retenu les charges portées contre son épouse et l'avait acquittée le 28 septembre 2023.