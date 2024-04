Ghana: Des femmes catholiques du diocèse de Navrongo-Bolgatanga apportent des cadeaux aux réfugiés de Tarikom à l'occasion de l'Aïd-ul-Fitr

Accra — Le Conseil national des femmes catholiques, en collaboration avec le Conseil diocésain des femmes catholiques de Navrongo-Bolgatanga, a fait don de nourriture et d'autres articles aux demandeurs d'asile de Tarikom, dans le centre d'accueil et de réinstallation des réfugiés du district occidental de Bawku, dans la région de l'Upper East.

Cette donation, qui coïncide avec la célébration de l'Aïd-ul-Fitr, s'inscrit dans le cadre des activités et de la mission des femmes catholiques visant à aider les personnes déplacées, en particulier les femmes et les enfants, à mener une vie digne.

Les offrandes étaient composées de sacs de riz, de maïs, de millet, d'arachides, d'huile de cuisson, de légumes et d'autres denrées alimentaires produites localement, ainsi que de produits d'hygiène personnelle et collective, de chaussures et de vêtements.

Le centre de Tarikom héberge actuellement quelque 1 129 demandeurs d'asile qui ont fui le Burkina Faso voisin en raison des activités d'extrémistes violents, ce qui a contraint nombre d'entre eux à se réfugier au Ghana. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants.

Le Conseil des femmes catholiques est composé de représentantes des différents groupes de femmes de l'Église catholique qui s'efforcent de soutenir, d'autonomiser et d'éduquer les femmes catholiques en matière de spiritualité, de leadership et de service, et d'apporter de l'aide aux personnes vulnérables de la société.

"La plupart des demandeurs d'asile étaient musulmans et il était agréable pour le Conseil diocésain des femmes catholiques de célébrer l'Aïd-ul-Fitr avec eux", a déclaré sa responsable, Cecilia Asobayire.

"Nous savons qu'elles sont vraiment traumatisées parce qu'elles ont quitté leur maison de force et que certaines d'entre elles sont séparées de leurs proches et ne savent même pas quand et où elles pourront les retrouver. Le Conseil catholique des femmes espère donc leur apporter un peu de joie et de paix intérieure, afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules.

Dame Asobayire a insisté sur le rôle des femmes, en tant que mères et épouses, dans la promotion d'une culture de la paix : "Nous devons parler à nos compagnons, à nos enfants, afin qu'ils ne permettent pas aux gens de les utiliser pour perpétuer la violence".

En février, le Nonce Apostolique au Ghana, Mgr Henryk Mieczyslaw Jagodzinski, a visité le centre d'accueil de Tarikom (voir Fides 22/2/2024), témoignant de l'attention de l'Eglise pour ce drame souvent oublié.