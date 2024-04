Kenya: Sommet AllAfrica des Leaders de Médias - L'édition 2024 prévue du 8 au 10 mai à Nairobi

En réponse aux appels pressants de nombreux professionnels des médias et de partenaires importants à travers l'Afrique, qui croient qu'une industrie des médias libre, indépendante, professionnelle et prospère est essentielle à l'avenir du continent, AllAfrica Global Media a accepté de lancer une nouvelle plateforme : le Sommet AllAfrica des Leaders de Médias (Amls).

Selon un communiqué de presse, l'Amlf s'est tenu avec succès de 2008 à 2013, réunissant des acteurs importants des médias, comme des journalistes influents, des rédacteurs en chef seniors, des organisations de la société civile, des universitaires, des chefs d'entreprise mais aussi des chefs d'État et des dirigeants des institutions les plus prestigieuses d'Afrique, telles que l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ce qui a commencé avec cinquante participants a rassemblé par la suite plus de 500 participants.

Après une pause de 10 ans, AllAfrica lance une nouvelle initiative annuelle, le Sommet d'AllAfrica des leaders de médias (Amls). Cette plateforme indispensable revient dans le cadre d'une campagne plus large visant à soutenir les professionnels des médias en mobilisant les compétences, les innovations dans le secteur et les structures essentiels à la poursuite de l'intégration régionale et à la transformation des économies africaines, dans le respect du développement humain.

L'Amls 2024 réunira plus de 250 leaders des médias d'Afrique, propriétaires et exploitants, des acteurs mondiaux des médias et des leaders d'opinion, des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprise, des universitaires, des acteurs majeurs de la société civile et des partenaires au développement pour débattre autour du secteur des médias et du rôle crucial qu'ils doivent jouer dans la configuration de l'Afrique de demain. L'Amls se tiendra du 8 au 10 mai cette année à Nairobi, sous le thème «Repenser les Médias d'Afrique en cette Période de Mutations Profondes ».

Selon le communiqué, les objectifs principaux du Sommet sont les suivants :partager une connaissance des forces qui façonnent l'intégration africaine et s'aligner sur le rôle des médias d'Afrique dans l'élaboration du récit de transformation économique et d'intégration du continent ; soutenir les leaders et les professionnels des médias face à une nouvelle ère de changements rapides et de mutations technologiques constantes, qui ne correspond plus au monde d'avant Covid, dans un contexte marqué par l'IA, la numérisation, le fléau de la désinformation et de la mésinformation. Il sera également question de partager et discuter de nouvelles idées afin de façonner et de soutenir l'Afrique de demain en renforçant les efforts collectifs du continent en faveur de l'intégration africaine et du progrès économique conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à l'Agenda 2063.

L'ordre du jour du Sommet s'articule autour de 6 piliers clés : transformations économiques africaines ; IA, technologie et numérisation ; intégration régionale et construction de la paix ; désinformation et mésinformation ; gouvernance, normes et renforcement des capacités ; création de modèles économiques durables.

En plus du sommet principal, AllAfrica présentera de grandes innovations pour cette édition, tenant compte du paysage médiatique en constante évolution face à la numérisation, aux technologies émergentes et au développement. Un rassemblement annuel des principaux intervenants autour de ces sujets n'a jamais été aussi indispensable qu'aujourd'hui, et AllAfrica se réjouit de mener cette initiative continentale.