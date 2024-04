Maroc: Mobilisation constante de l'INDH en faveur de la promotion du secteur de la santé dans la province d'El Kelaâ des Sraghna

El Kelaâ des Sraghna — Depuis son lancement officiel en 2005 et grâce à sa philosophie considérant l'élément humain comme " moteur" de tout développement durable escompté, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) n'a cessé, depuis, de soutenir les secteurs sociaux vitaux, tel que celui de la santé et ce, à travers la mise en oeuvre d'une série d'initiatives et la réalisation de projets intégrés comme c'est le cas au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna.

Cette approche pragmatique prônée par l'INDH, telle que basée sur un diagnostic minutieux sur le terrain et une démarche de proximité, ainsi que sur l'écoute des attentes et aspirations des populations ciblées, s'insère dans le sillage de la mise en application stricte des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer toutes les couches sociales et ce, en faveur de leur épanouissement, leur bien-être et leur droit à une vie décente.

C'est dans cette optique que l'INDH, à travers le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d'El Kelaâ des Sraghna, s'est mobilisée de manière constante et renouvelée pour l'amélioration des indicateurs de santé au niveau de cette partie du territoire national, et la promotion de ce secteur vital, en ne lésinant guère sur les moyens pour mettre sur place des projets phares et de proximité aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales, à même de contribuer à enrichir et à consolider davantage l'offre de santé au niveau territorial.

Ainsi, dans le cadre de la 3è Phase de l'INDH, le CPDH d'El Kelaâ des Sraghna a procédé à la programmation et à la réalisation de 28 projets dans le domaine de la santé, ayant nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire totale de 19,3 millions de DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province.

Inscrits dans le cadre des différents programmes de l'INDH, ces projets se fixent pour finalité majeure de tirer vers le haut les indicateurs de santé, notamment ceux liés au Programme 2 de l'Initiative relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité.

L'une de ces réalisations majeures dans le domaine de la Santé est le Centre dédié aux personnes autistes, en cours de finition après achèvement des travaux de construction à El Kelaâ des Sraghna.

Construit en deux étages, sur une superficie totale de 1.350 m2 couverts, ce Centre comprend une salle hydro-piscine, une salle de psychiatrie, une salle d'orthopédie, un réfectoire, une cuisine, des dépendances administratives, un espace-ateliers et une salle polyvalente, entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, le chargé de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province d'El Kelaâ des Sraghna, Hanid Salek, a indiqué que le CPDH a conclu 11 conventions de partenariat avec la Délégation Provinciale de la Santé et les deux associations gestionnaires des Centres d'hémodialyse dans les communes d'El Kelaâ des Sraghna et d'Al Attaouiya, pour l'octroi d'une subvention de gestion de ces deux structures de santé, estimée à 8,17 millions de DH.

Le nombre de bénéficiaires s'élève à 1.120, a-t-il poursuivi, relevant la programmation de la construction d'un Centre d'hémodialyse à El Kelaâ des Sraghna, pour un investissement de 5,2 millions de DH, en vue d'améliorer la qualité des prestations médicales au profit des personnes souffrant d'insuffisance rénale, et de réduire les dépenses liées au traitement.

Dans le cadre du même programme, un Centre dédié aux enfants autistes est en construction pour un montant total de 4,2 millions de DH, alors qu'un Centre d'addictologie mobilisant une enveloppe budgétaire de 4,45 millions de DH, sera mis en place, outre l'équipement du Centre de Santé Sociale, à travers l'acquisition d'équipements pour l'unité de kinésithérapie et de rééducation physique, de médecine dentaire, d'orthophonie et de psychomotricité, pour un coût estimé à 450.000 DH, a-t-il fait savoir.

Dans ce sillage, l'INDH s'est mobilisée pour l'équipement du Complexe socio-éducatif dédié aux personnes à besoins spécifiques pour un montant de 2,1 millions de DH, a-t-il ajouté, notant que pour ce qui est de la santé de la mère et de l'enfant, l'Initiative a procédé à la construction et à l'équipement de 4 Dour Al Oumouma (Maisons de Maternité), outre l'appui aux associations en charge de la gestion de ces structures.

La finalité de ces actions et initiatives étant d'assurer un meilleur suivi et accompagnement médicaux des femmes enceintes aussi bien avant qu'après l'accouchement, garantir des conditions appropriées pour la santé reproductive et de mettre à la disposition de l'hôpital "Salama" à El Kelaâ des Sraghna et de l'hôpital "Lalla Khadija" à Tamelalt des équipements dédiés à la santé maternelle et infantile, a enchaîné M. Salek, précisant qu'il a été procédé de même à l'équipement du Centre de Référence de la Santé Reproductive (CRSR) à El Kelaâ des Sraghna (3,85 millions de DH) afin de rapprocher les prestations médicales des femmes ciblées.

L'effort a porté aussi sur l'acquisition de deux ambulances au profit de "Dour Al Oumouma" dans les communes territoriales Essahrij et Sidi Rehal, pour un coût global de 600.000 DH, a-t-il ajouté.

S'agissant de l'axe relatif à l'appui scolaire au niveau provincial, notamment en ce qui concerne la promotion de la santé scolaire en milieu rural, il a été procédé à l'achat de lunettes de correction au profit des apprenants (0,2 millions de DH), a conclu M. Salek.