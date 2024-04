Maroc: Le CRSR à El Kelaâ des Sraghna, une illustration de l'engagement renouvelé de l'INDH en faveur de la santé de la femme

El Kelaâ des Sraghna — Forte de son bilan reluisant et de sa démarche pragmatique plaçant l'élément humain au coeur de tout développement, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) s'est mobilisée, depuis son lancement à travers l'ensemble du territoire national comme au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna, en faveur de l'amélioration des indicateurs de la santé notamment, celle de la femme et de l'enfant.

Pour atteindre cet objectif noble, l'INDH ne cesse de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires, à travers une série d'actions et la réalisation de projets intégrés dans le secteur de la santé et ce, sur la base d'un diagnostic minutieux prônant une approche participative et fixant des objectifs bien précis.

Ces structures de santé ont été soigneusement équipées de manière à répondre efficacement aux besoins et attentes des personnes ciblées comme l'illustre clairement le Centre de Référence de la Santé Reproductive (CRSR) d'El Kelaâ des Sraghna, unique en son genre au niveau provincial en termes de prestations médicales de qualité offertes aux femmes.

Inscrit dans le cadre du programme "transversal" et programmé au titre des années 2014 (Phase 1) et 2020 (Phase 3), ce Centre a été construit sur une superficie de 600 m2, pour un coût global estimé à 1.765.000 DH, totalement financés par l'INDH.

%

Ce projet se fixe pour objectifs, entre autres, le soutien à l'accès aux soins de santé, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la bonne santé reproductive et l'offre de soins appropriés destinés à la mère et l'enfant.

Porté par la Délégation provinciale de la Santé, le Centre assure diverses prestations, dont des soins en faveur de la mère et de l'enfant, ainsi que le dépistage précoce du cancer du sein par mammographie et du cancer du col de l'utérus par coloscopie.

Le Centre comprend un espace d'accueil et d'attente, des salles de diagnostic et de détection par échographie, coloscopie et mammographie, un espace de vaccination et des salles de stérilisation et d'observation, outre des dépendances administratives.

Approché par la MAP, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale à El Kelaâ des Sraghna, Younès Lakrik, a fait savoir que ce Centre, fruit d'un partenariat entre l'INDH et la Délégation provinciale de la Santé, est une valeur ajoutée sûre pour l'offre de santé au niveau provincial.

Ce partenariat témoigne de l'engagement fort de l'INDH à soutenir et promouvoir le secteur de la santé, a dit M. Lakrik, mettant en avant la mise en place de nombre de projets, de structures et d'équipements de santé également en milieu rural.

Sur un autre registre, il a rappelé que la mission principale de ce Centre est d'offrir des consultations et des prestations de dépistage précoce du cancer du sein (femmes ciblées âgées entre 40 et 69 ans) et du cancer du col de l'utérus (femmes âgées entre 30 et 49 ans), notant que cette structure dispose d'un staff médical spécialisé et d'équipements médicaux nécessaires.

Le Centre assure, en outre, et de manière régulière, d'autres prestations, notamment des campagnes de sensibilisation sur la planification familiale et le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus et ce, en partenariat avec les associations féminines opérant dans ce domaine, a conclu le responsable.