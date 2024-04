Tunisie: CSS - La coupe pour se requinquer

Une occasion à ne pas rater par les Sfaxiens pour mettre fin à une série de piètres résultats sans précédent.

Le match des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie contre l'ASM d'aujourd'hui est une belle opportunité pour le CSS pour stopper un très mauvais parcours jamais vu dans l'histoire du club, avec six matches en championnat sans marquer le moindre but. Même si cette rencontre au Stade Taieb Mhiri se jouera sans la présence du public des «Noir et Blanc» suite à la décision de la Ligue nationale de football professionnel d'infliger «deux matches à huis clos et une amende de 7.500 dinars pour récidive dans le jet de projectiles en tous genres lors du match contre l'ESS».

Une nouvelle épreuve pour Karim Delhoum

Ce match sera aussi une bonne occasion à ne pas louper par l'entraîneur Karim Delhoum pour corriger sa copie et se défaire de ses réflexes trop défensifs pour une équipe qui cherche à retrouver son efficacité. Les vingt dernières minutes de la rencontre contre l'Étoile ont fini par le convaincre qu'il n' y a pas d'autre opportunité pour lui que de relancer la carte des jeunes pour construire une nouvelle ossature d'équipe basée sur la vivacité et la générosité avec des joueurs frais physiquement et prêts à tout donner sur le terrain. L'absence de Adem Bellamine pour un 3e carton jaune va pousser Delhoum à abandonner la défense à cinq éléments et retourner à une arrière-garde classique avec une charnière centrale à deux, surtout avec le retour de Alâa Ghram qui a purgé sa suspension de deux matches.

%

Ce retour de la pièce maîtresse de l'arrière-garde sfaxienne va obliger Karim Delhoum à éliminer, dans la formation rentrante, soit Koffi Constant Kouamé, soit Chaouki Ben Khedher pour aligner Aziz Saihi comme latéral gauche et probablement faire retrouver à Mohamed Salah Mhadhebi le couloir droit en remplacement de Mahmoud Ghorbel. Au milieu de terrain, la formule à trois récupérateurs va être également abandonnée et le plus pressenti pour en faire les frais est Moussa Bella Conté dont le rendement est en nette régression par rapport à ses premières apparitions.

Fodé Camara gardera, lui, la confiance de son entraîneur comme plaque tournante de l'entrejeu où Aziz Sekrafy fera son apparition dès le départ pour former avec le trio Youssef Becha, Iyed Belouafi et Amor Ben Ali le socle rajeuni et renouvelé du compartiment offensif. C'est sûr, c'est même certain, qu' avec cette option audacieuse dès le coup d'envoi, le CSS offrira un meilleur visage et sera en mesure théoriquement d'obtenir une qualification au prochain tour et d'avoir cette bouffée d'oxygène indispensable pour mieux négocier les deux rendez-vous assez cruciaux dans le groupe du play-off ( l'EST le 1er mai et le CA le 4 mai au Stade de Radès).