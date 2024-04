Tunisie: Ouverture aujourd'hui de la 38° Foire du livre de Tunis - L'Italie invitée d'honneur

Dans le cadre des activités 2024 consacrées à la promotion du secteur de l'édition, l'Italie est l'invitée d'honneur de la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, prévue au Parc des expositions du Kram, du 19 au 28 avril 2024. La Foire internationale du livre de Tunis représente le plus important salon de la littérature et de l'édition du pays. La Foire a accueilli, lors de la 37e édition, tenue en avril 2023, plus de 500 000 titres éditoriaux présentés, 280 exposants, provenant principalement des pays du Moyen-Orient (Oman, Arabie Saoudite, Jordanie) et aussi les instituts culturels de France, d'Allemagne et d'Italie.

La présence officielle italienne à l'édition 2024, coordonnée par l'ambassade d'Italie à Tunis, en collaboration avec ICE -- Agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes -- Section commerciale de l'ambassade, l'Institut culturel italien de Tunis et le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci), du ministère de la Culture (MIC) et de l'AIE - Association des éditeurs italiens, voit la participation à l'intérieur du Pavillon, qui occupe une superficie d'environ 240 m2 : 5 maisons d'édition présentes à la Foire, Centro Studi Italiani, Edilingua, Gremese, Gruppo Albatros Il Filo et Sincromia ; 12 maisons d'édition d'auteurs italiens participant au programme culturel : Carlo Gallucci Editore, Editrice Il Coscile, Giulio Einaudi Editore, Giunti Editore, Gruppo Editoriale Tabula Fati/ Solfanelli, Interlinea Edizioni, La Nave Di Teseo, Marsilio Editori, Mondadori, Rizzoli, Sellerio Editore, Terre Di Mezzo Editore et le soutien d'Ibby Italia Honor List, la section italienne de l'organisation internationale active dans le domaine de l'édition pour enfants et adolescents. Le ministre de l'Éducation et du Mérite, M Giuseppe Valditara, et la directrice générale des bibliothèques et des droits d'auteur du ministère de la Culture, Mme Paola Passarelli, seront présents à l'inauguration de la Foire. Le ministre de la Culture, M Gennaro Sangiuliano, se rendra à Tunis pour visiter la Foire le 27 avril.

%

La participation italienne aura lieu du 19 au 28 avril, avec un riche programme d'événements culturels : présentations d'auteurs (13 présentations sont programmées), projection de documentaires, activités dédiées à l'étude de la langue italienne, animations pour enfants et adolescents pour un total de 21 rendez-vous.

La présentation du rapport de l'AIE sur l'édition italienne, organisée par ICE Agenzia, est prévue le 20 avril suivie de rencontres BtoB entre maisons d'édition italiennes et opérateurs professionnels du secteur de l'édition tunisienne. À l'intérieur du pavillon se trouve un point de vente d'oeuvres italiennes. La présence italienne a été promue à travers une campagne de presse et de communication bien gérée pour stimuler l'intérêt du public avec des activités de promotion et d'invitation dans les principales chaînes de librairies locales ; des activités d'invitation et d'envoi par courrier aux 50 maisons d'édition locales, écoles et universités dédiées à l'enseignement des langues; des panneaux de signalisation dans les points clés de la ville; des annonces presse préliminaires; une couverture médiatique quotidienne des événements seront également assurées à travers une agence de presse et par les réseaux sociaux de l'IIC et ICE Agence.

S.E. l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a souligné comment « la Tunisie et l'Italie partagent une histoire commune et une proximité qui n'est pas uniquement géographique, mais qui s'étend à tous les domaines de l'art et de la culture. À travers la participation à la Foire, nous renforcerons le dialogue dans le secteur de l'édition, en créant des synergies directes entre les auteurs et les éditeurs de nos Pays et nous permettrons aux amis tunisiens de découvrir davantage la beauté de notre langue, choisie par plus de 40.000 élèves dans les lycées du pays. »

Le programme éditorial a été élaboré grâce au soutien de l'Institut culturel italien à Tunis et est dédié au thème de « l'âme méditerranéenne » commune. Le directeur de l'IIC Fabio Ruggirello, a déclaré : « Le riche programme présenté par l'Italie s'adresse à tous les lecteurs, permettant ainsi de faire découvrir au public de la Foire du Livre certaines des figures les plus marquantes de la littérature italienne contemporaine. Aux côtés des écrivains tunisiens, les auteurs italiens aborderont des thèmes très chers tant à l'Italie qu'à la Tunisie, résumés par le titre que nous avons donné à l'ensemble du programme : "L'âme méditerranéenne"».

Le secteur de l'édition italienne compte aujourd'hui plus de 5 000 maisons d'édition italiennes actives et environ 1,4 million de titres disponibles sur le marché : c'est la plus importante des industries culturelles et créatives présentes en Italie et la quatrième en Europe en termes de taille après l'Allemagne, les États-Unis et la France. Le marché de l'édition est particulièrement actif en Italie, avec des éditeurs et des auteurs toujours attentifs à comprendre les tendances du marché, en termes de genres littéraires, pour répondre aux goûts, aux changements culturels, à la curiosité et aux besoins des lecteurs.

En Italie, on lit surtout de la fiction (ou des romans), ce genre occupe 34% du marché : une grande partie des lecteurs de romans sont des enfants ou des adolescents, passionnés par le genre Fantasy. Parmi les romans, environ 41% sont des titres d'auteurs italiens et jusqu'à 59% d'auteurs étrangers, démontrant la curiosité du lecteur italien pour les titres provenant également d'autres pays, cultures, genres littéraires, mais démontrant également la capacité de repérage des agents littéraires italiens. Un genre extrêmement populaire aujourd'hui en Italie est celui du crime ou du thriller, avec des auteurs à succès mondiaux. Les livres pour enfants et adolescents sont tout aussi populaires : notamment la catégorie jeune adulte (enfants de 14 à 17 ans).

Où les bandes dessinées sont très populaires. En termes de distribution, plus de 60 % des lecteurs utilisent encore les librairies, c'est-à-dire les points de vente physiques, plutôt que le canal en ligne Le président de l'AIE l'AIE - Association des éditeurs italiens Innocenzo Cipolletta a déclaré : « Notre participation à la Foire internationale du livre de Tunis en tant que pays invité d'honneur revêt une importance particulière. Cela se produit au cours d'une année qui nous voit également comme invités d'honneur à Varsovie et à Francfort, marquant une étape fondamentale dans l'internationalisation de notre secteur de l'édition. D'autre part, parce que Tunis nous permet de dépasser les grands marchés européens, en nous tournant vers l'espace méditerranéen qui présente un grand potentiel de croissance et auquel nous lient de multiples liens culturels et historiques ».

Francesca Tango, directrice du Bureau ICE Agence à Tunis a déclaré que : « la Tunisie a toujours représenté un marché très intéressant pour l'Italie, pas seulement pour les liens historiques et culturels étroits, les affinités en termes de traditions et d'« art de vivre ». Nous espérons donc que cette participation sera l'occasion d'un échange fructueux entre les maisons d'édition des deux nations : même en Italie, malgré la présence de grands groupes d'édition comme Mondadori, Gems, Giunti, Feltrinelli, la force des petites et moyennes maisons d'édition, homologues des éditeurs tunisiens, est toujours aussi importante. Chaque année, l'Italie publie en moyenne plus de 83 000 titres, qui témoignent de l'étendue de l'offre éditoriale nationale. La vivacité de l'édition italienne est démontrée par la présence de plus de 5 100 maisons d'édition actives, en croissance constante au cours des vingt dernières années et avec une forte ouverture vers la production éditoriale étrangère. En 2022, l'Italie a acheté les droits de traduction de 9 432 titres à l'étranger et a vendu 7.889 droits de traduction d'oeuvres italiennes à l'étranger. Cette participation, qui s'inscrit dans le cadre des événements étrangers de l'édition italienne, sera donc également une opportunité importante d'échanges et de croissance mutuelle ».