Tunisie: CAB - Le sérieux s'impose !

Même si l'équipe d'El Mhamdia est divisionnaire, il n'est pas question de se relâcher...

Des surprises en Coupe de Tunisie, il y en a eu tout le temps ! En effet, cette épreuve transcende tous les clubs, tout particulièrement les équipes dites «petites». Les Cabistes n'ont pas donc à sous- estimer leurs adversaires pour une raison de rang . Certes, El Mhamdia évolue deux paliers en dessous, mais en coupe, tout demeure possible! D'ailleurs, l'entraîneur Maher Kanzari n'a pas attendu ce jour de match pour mettre en garde son groupe puisque, à l'issue de la défaite en championnat contre l'UST le week-end passé, il déclarait : «Certes nous avons perdu, mais la victoire était à notre portée. Maintenant, il ne faut pas mettre la pression sur les joueurs en leur disant qu'ils sont fragiles à l'extérieur. Nous avons un match de Coupe à El Mhamdia, il faut absolument qu'on le prépare dans la sérénité».

Le coach Kanzari ne peut être plus clair... On imagine ainsi qu'outre le côté technique, tout le monde a axé essentiellement son travail sur le plan psychologique pour remettre en confiance les «Jaune et Noir» qui évoluent, à cette occasion, sans leurs équipiers étrangers. Et quand on sait l'apport de ces derniers dans le rendement de l'équipe, on comprend encore mieux pourquoi le staff technique appréhende ce déplacement. Il s'agit tout simplement de respecter l'adversaire, pas plus ! Rodé à ce genre de situation, Kanzari saura certainement motiver ses joueurs pour réaliser l'objectif attendu... En l'absence donc de Seydi, Konté et Cissoko, il donnera l'opportunité â d'autres jeunes comme Khlifi, Rhibi, Bougatfa et offrirA un peu plus de temps de jeu à Mideni, Rhimi...

Voilà un CAB averti et une équipe avertie en vaut deux !