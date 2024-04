Tunisie: 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure - Kaïs Saïed - «Le pays fait face à des défis cruciaux, mais notre destin est entre nos mains et notre détermination à les relever est plus forte que jamais»

Kaïs Saïed a rappelé ce qu'il a toujours répété que la Tunisie ne sera jamais ni un pays de départ ni de destination ni de transit à la migration irrégulière

A l'occasion de la célébration du 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure, une cérémonie a été organisée, hier, au palais de Carthage au cours de laquelle le Chef de l'Etat a donné une brève allocution.

Devant les différents corps sécuritaires réunis dans l'enceinte du palais présidentiel, Saïed a indiqué que le démantèlement des réseaux criminels liés au terrorisme, au trafic de stupéfiants et à la traite des humains figure en tête des priorités nationales. «Nous sommes les victimes d'une économie mondiale injuste et nous n'accepterons pas de faire subir à notre peuple ses effets désastreux», a-t-il martelé.

Le Président de la République a appelé les forces de sécurité intérieure à redoubler d'effort et de vigilance pour battre en brèche les tentatives de déstabilisation qui viennent autant de l'intérieur que de l'extérieur. Il a rappelé la règle de faire appliquer la loi sans distinction et de la faire respecter. La loi étant le garant du progrès et de la stabilité, a-t-il tenu à préciser.

«Liberté et sécurité ne sont pas incompatibles», a-t-il soutenu. «Bien mieux, la sécurité protège la liberté qui ne signifie pas l'anarchie, la diffamation et la propagation de rumeurs aux fins de porter préjudice aux institutions de l'Etat. La Tunisie fait face à des défis cruciaux mais notre destin est entre nos mains et notre détermination à les relever est plus forte que jamais», a-t-il assuré.

Le Président de la République a rendu hommage aux martyrs de la patrie, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés des membres de l'institution sécuritaire. Se félicitant que la Fondation Fida assure aujourd'hui une prise en charge totale des familles des martyrs ainsi que des blessés des institutions sécuritaire et militaire.