Angola: Le pays donne la priorité à la modernisation du réseau de logistique et de transport

Luanda — Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a déclaré jeudi, au siège de l'Organisation à New York, que la modernisation du réseau de transport et de logistique est l'une des principales priorités du Gouvernement pour tirer profit de la situation géographique de l'Angola.

Dans le cadre des priorités, il a souligné le nouvel aéroport international de Luanda, inauguré en novembre 2023, qui, selon Francisco José da Cruz, devrait positionner le pays comme un centre aéronautique régional et un puissant moteur de l'économie du pays, augmentant son attractivité et potentiel à des fins commerciales et touristiques.

Le diplomate s'exprimait lors du dialogue informel sur le renforcement de la résilience mondiale et la promotion du développement durable à travers la connectivité des infrastructures, dans le cadre de la Semaine de la durabilité, qui se clôture ce vendredi.

Il a informé que le Gouvernement améliore également les connexions avec les pays voisins enclavés, tels que la Zambie et la partie sud de la République démocratique du Congo (RDC), avec le Corridor de Lobito, un chemin de fer de 1 344 kilomètres qui reliera les trois pays au monde via le Port angolais de Lobito.

Il a souligné qu'une fois achevé, le Corridor de Lobito deviendra un important lien de transport ferroviaire en Afrique subsaharienne et améliorera la productivité et la compétitivité des entreprises, favorisant le développement économique et augmentant les investissements directs étrangers dans la région.

Il a ajouté que le Corridor de Lobito est un autre exemple de la manière dont le Gouvernement angolais joue un rôle actif dans la mise en oeuvre du Programme de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) afin de construire un réseau solide et fiable, qui améliorera les exportations intra et inter africaines, ainsi que de transformer le pays en l'un des centres de commerce et de développement de l'Afrique australe.

Au cours de son discours, Francisco José da Cruz a affirmé que le Gouvernement mettait en oeuvre un ambitieux plan d'infrastructures dans le cadre du Plan national de développement 2023-2027, qui comprend des réformes réglementaires, des incitations pour les investisseurs et des partenariats publics-privés innovants.

Ce programme, a-t-il soutenu, vise à accélérer la croissance économique, améliorer les transports, accroître la sécurité énergétique, attirer les investissements internationaux et améliorer les moyens de subsistance du peuple angolais, contribuant ainsi à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, en particulier l'ODD 9. : Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et l'innovation.

« L'Afrique est confrontée à de grandes opportunités et à de grands défis »

S'exprimant au nom du Groupe africain, le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU, l'Ambassadeur Francisco José da Cruz, a souligné qu'avec une population projetée de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, l'Afrique est confrontée à de grandes opportunités et à de grands défis.

Il a noté que l'insuffisance des réseaux d'infrastructures coûte chaque année au continent environ 2 % de son PIB, soulignant le fait que onze des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2024 devraient se trouver en Afrique, ce qui rend vitale la concentration du développement des infrastructures sur tirer parti de cette accélération économique projetée, avec une croissance moyenne du PIB estimée à 3,8 % en 2024.

Concernant le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), il a expliqué que ce cadre stratégique donne la priorité aux projets d'infrastructures et promeut l'intégration régionale, ayant bénéficié de plus de 65 milliards de dollars d'engagements de financement de la part des États membres de l'UA.

Ce fait, a-t-il indiqué, illustre la détermination de l'Afrique à remédier aux déficits d'infrastructures en tant qu'aspect crucial du développement durable.

Il a fait savoir qu'actuellement, les investissements dans les infrastructures représentent 4% du PIB, mais qu'ils devraient augmenter, comblant le déficit d'infrastructures. On estime que la croissance du PIB pourrait augmenter de 2 points de pourcentage par an, ce qui contribuerait au développement durable et résilience économique.

« L'Agenda 2063 de l'UA place la connectivité des infrastructures au premier plan de ses objectifs, en mettant l'accent sur l'inter-connectivité entre les régions et les secteurs », a-t-il affirmé.

À l'occasion, Francisco José da Cruz a également informé que l'Union africaine (UA) déploie des efforts pour tirer parti de la connectivité des infrastructures, afin de libérer le potentiel économique de l'Afrique.

Il comprend que cela ne sera possible que grâce à des initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf), une initiative qui vise à créer le plus grand marché unique au monde.

Il a considéré qu'il était important de relever les principaux défis, tels que le financement inadéquat, les barrières réglementaires et les restrictions sur la capacité institutionnelle, afin de tirer parti de la dynamique de ces initiatives, en soulignant les efforts positifs, tels que la création du mécanisme d'ajustement de la zone de libre-échange continentale et l'investissement dans les infrastructures Africa50.