Afrique Centrale: Axe Kinshasa-Brazzaville , Centre International de Conférence et Grand Hôtel de Kintele - De bonnes nouvelles pour tous les congolais !

Façade principale du CIC et GH de Kintele

De passage à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, RDC, M. Driss Chafiq, Directeur Général du Centre International de Conférence et Grand Hôtel de Kintele, CIC-GHK, situé à Brazzaville, n'a pas manqué, comme dans ses habitudes, de parler de son établissement et, plus particulièrement, dans ce qui est aussi intéressant pour les Congolais de la RDC, en général, et les Kinois, en particulier, qui représentent, selon les dernières statistiques, sa deuxième grande clientèle. Il estime, en effet, que par ses services et ses offres aussi profitables pour les deux capitales les plus rapprochées du monde, le CIC et GHK accompagne activement le développement de deux Congo et le bien-être de deux peuples voisins.

La proximité entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales séparées par une autoroute fluviale, ne peut laisser indifférent tout acteur sur les opportunités que cette situation avantageuse offre tant sur le plan économique que culturel et touristique, et pas seulement politique.

C'est tout justement dans cette dynamique que se situe l'intérêt du CIC et GH de Kintele, de Brazzaville, à l'égard de résidents de Kinshasa, en particulier, et de la RDC, en général, qui comptent parmi les consommateurs de ses services et produits.

Pour Driss Chafiq, les résidents de Kinshasa et Brazzaville, ont tous les droits du monde de profiter au maximum de cette proximité exceptionnelle de leurs métropoles et jouir de ressources favorables à leur disposition. Le CIC-GH de Kintele est ainsi fier de recevoir régulièrement du bon monde qui vient de Kinshasa mais, surtout d'être en mesure de satisfaire leurs besoins institutionnels, professionnels, culturels, de loisirs et touristiques.

« Nous accueillons régulièrement des hommes d'affaires, de touristes, de sportifs, de familles, des artistes, des anonymes etc., qui viennent de Kinshasa pour séjourner à Brazzaville au Centre International de Conférence et Grand Hôtel de Kintele. Ils profitent notamment, de nombreux forfaits offerts à nos clients. Donc, ceux qui viennent de Kinshasa, en particulier, et de la RD Congo, en général, sont vraiment les bienvenus dans notre complexe, à l'instar de notre première clientèle de Brazzavilleet de la République du Congo », affirme Driss Chafiq.

Bilan 2023 et perspectives 2024

Parlant du bilan de l'année 2023, Driss Chafiq a carrément exprimé sa satisfaction.

« L'année 2023 était une très bonne année. Nous avons eu l'opportunité d'abriter un très grand événement mondial, il s'agit du Sommet des Trois Bassins, où environ une quarantaine de pays étaient représentés dont la RDC. Un succès pour le pays, pour la ville et pour nous aussi. Etant un des plus grands centres du genre en Afrique, le deuxième plus précisément en taille, en infrastructures, en technologies, etc., nous avions eu à abrier d'autres grands événements, notamment de conférences présidentielles, de séminaires, de mariages, des grandes activités touristiques, surtout avec les forfaits du week-end que nous avons mis en place depuis 2018 afin de donner l'occasion à notre clientèle de sur place à Brazza et celle de Kinshasa aussi de jouir de nos offres exceptionnelles ».

Les deux Congo comme deux frères jumeaux ainsi que leurs capitales respectives, Kinshasa et Brazzaville, comme deux soeurs jumelles, ont décidé d'emprunter le chemin du développement. De son côté, le CIC et GH de Kintele a opté de surfer sur ce développement dans les secteurs qui sont les siens. Pour cela, l'amélioration de services et de produits demeure donc le leitmotiv pour cet établissement de continuer à donner satisfaction à sa grande clientèle.

C'est donc sur cette lancée que le CIC et GH de Kintele aborde cette année 2024, avec la noble ambition d'élargir davantage sa clientèle et de voir encore plus de Kinois traverser le Boulevard fluvial pour avoir droit à ce qui les attend à Brazzaville dans ce complexe.

Il est important de souligner que le Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele, est en effet un établissement hôtelier avec des installations 5 étoiles doté notamment, de 200 chambres, 6 Suites Présidentielles, 8 Suites Juniors, une Salle des Banquets pouvant accueillir un millier de personnes. Il a, en plus, la particularité d'être le seul en son genre en Afrique centrale et dans la sous-région, avec un Palais de Congrès de 1500 places, une salle présidentielle de 375 places, une salle de conférence de presse de 120 places, une douzaine des salles de réunion alliant tout style de configuration, un musée, un héliport sans oublier plusieurs autres installations destinées à diverses activités qui constituent l'essentiel de ce complexe.

C'est aussi un bijou architectural qui fait face au mythique fleuve Congo et qui offre une tranquillité et un dépaysement total. Il est situé à quelques encablures de Brazzaville, dans la cité avant-gardiste de Kintele.

Au sujet de M. Driss Chafiq, il sied de noter qu'il fut, il y a quelques années, Directeur du Revenu management du Grand Hôtel Kinshasa, avant d'assumer l'intérim comme Directeur-général.

Et, avant d'être promu au poste du Directeur-général du CIC-GH de Kintele, Chafiq a assumé les fonctions de Directeur d'Exploitation de ce complexe situé à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

Ce qui revient à comprendre que c'est un manager qui connaît bien les deux Congo.